Un dels arbres cremats en l'indenci. Foto: Facebook Ajudem els Bous de l'Illa

El cos d'Agents Rurals ha confirmat que la hipòtesi principal amb la qual treballen sobre la causa deseria "la intencionalitat".Segons ha confirmat el cos a l', el fet que hi haguessen diversos focus d'inici i que en el moment en què es va originar el foc no s'hi detectés cap activitat de risc ni negligència fa pensar en què algú provoqués el foc de forma intencionada. Tot i això, Agents Rurals matisa que "les motivacions poden ser diverses" i que s'està mirant "d'esbrinar" tots els factors per poder traure'n conclusions definitives.Tot i que els Bombers van parlar en un primer moment d'1 hectàrea de massa forestal afectada, els Agents Rurals han delimitat l'àrea total afectada, que serien uns 2.000 m2 d'herba i 4 arbres afectats. L'impacte ambiental sobre l'espai reconegut com a Reserva Natural de Fauna Salvatge "és mínim" i tampoc ha quedat afectat el ramat de bous que habita l'illa.