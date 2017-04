A Ascó hi operen dues centrals nuclears. Foto: Sílvia Berbís

a es parla de la inviabilitat de reobrir Garoña i de la manca de rendibilitat de les centrals nuclears en territori espanyol. Reproduïm l'article, amb permís de l'autor, pel seu gran interès.



Ja ho sabíem que la central nuclear de Garoña entraria en pèrdues si allargava la seva vida operativa set anys, del 2013 al 2019, tal com es preveia inicialment. Ho vaig escriure el 7 de setembre de 2012 en aquest mateix blog . Les inversions en millora de la seguretat imposades pel Consejo de Seguridad Nuclear per allargar la vida de la central eren massa elevades com per a poder amortitzar-les en un període temps tan curt

L’amortització en set anys dels 120 milions d’euros d’inversió que s’estimava necessària per a donar compliment a les exigències del Consejo de Seguridad Nuclear l’any 2012, a un ritme de 17,1 milions d’euros anuals, sempre produiria pèrdues.



Aleshores –l’any 2012- l’única manera d’evitar-les hauria estat allargar la vida operativa bastant més enllà de l’any 2019. S’ha plantejat cinc anys després però la proposta es troba amb la molt probable necessitat d’una inversió substancialment superior a la requerida el 2012 i amb un escenari fiscal i de taxes completament desfavorable. Per això Iberdrola és contrària a demanar l'allargament de vida. Endesa no piula.



Un escenari que, pel que sembla, afecta a la resta de reactors nuclears i fa que també hagin entrat en pèrdues.



I és així si creiem el que va afirmar el President d’Iberdrola, Sánchez Galán dirigint-se a la darrera Junta d’Accionistes de la companyia.



Ho reprodueix el primer article del Periódico de la Energía. Segons Galán, la totalitat dels actius nuclears del grup es troben en una situació idèntica a la central nuclear de Garoña, en pèrdues, i, per tant, en inviabilitat econòmica.



La manca de viabilitat del negoci nuclear s’atribueix als impostos a que es sotmet la generació elèctrica a Espanya i a les taxes als residus radioactius a que están sotmesos el reactors nuclears.

Amb les dades que incorporen els comptes anuals consolidats d’Iberdrola, disponibles a la pàgina web de la companyia, s’han elaborat els següents gràfics que mostren com les centrals nuclears d’Almaraz, Vandellòs-2, Ascó-2 i Trillo han entrat en pèrdues a partir de la reforma elèctrica impulsada pel ministre Juan Manuel Soria López. Es tracta de les centrals on Iberdrola té participació.



També s'ha completat el gràfic correponent a la central nnuclear de Garoña, entre els anys 2007 i 2016, a partir de les dades dels comptes anuals consolidats del Grupo Endesa.

A més a més s’ha elaborat una altra sèrie de gràfics que permeten entendre alguns resultats de les operacions, per exemple les elevades pèrdues de Vandellòs-2 l’any 2016. Els ingressos de cada operació depenen del preu del mercat i de la producció de cada període. A major producció i major preu, més ingressos i, també millors resultats, ja que s’estima que les despeses es mantenen homogènies durant l’any i força independents de la producció. A més a més s’ha elaborat una altra sèrie de gràfics que permeten entendre alguns resultats de les operacions, per exemple les elevades pèrdues de Vandellòs-2 l’any 2016. Els ingressos de cada operació depenen del preu del mercat i de la producció de cada període. A major producció i major preu, més ingressos i, també millors resultats, ja que s’estima que les despeses es mantenen homogènies durant l’any i força independents de la producció.

Aquests gràfics també permeten comprendre l’impacte que una major penetració d’electricitat renovable (eòlica a l’hivern i solar fotovoltaica a l’estiu) té o tindria sobre la facturació nuclear, degut a l’efecte depressor sobre el preu del mercat.

Aquest efecte s’aprecia per l’eòlica, que compta amb un parc de més de 23 GW, tot i que es feia més evident abans de la reforma elèctrica que va eliminar les feed-in tariffs.

No s’aprecia per a la fotovoltaica, ja que el parc només és de 5 GW, comparat, per exemple, amb els més de 40 GW d’ Alemanya que sí impacten en el preu del mercat.

Sembla bastant evident que una major capacitat de generació eòlica i fotovoltaica a l’Espanya peninsular posaria encara més contra les cordes la rendibilitat econòmica dels reactors nuclears.

Jaume Morron, des del seu reputat blog de DiaLEC , ens informa que en dos articles publicats a