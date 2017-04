Flora i Fauna Redacció | Actualitzat el 13/04/2017 a les 18:40h

Intervenen cinquanta cargols poma a Barcelona i el Baix Llobregat

La tinença i la comercialització d’esta espècie exòtica invasora està prohibida per normativa

El Grup de Suport de Fauna i Flora de Barcelona del Cos d’Agents Rurals, en la lluita contra el comerç prohibit d’espècies exòtiques invasores, ha intervingut a l’Àrea Regional de Barcelona un total de 47 caragols pertanyents a la Família Ampullariidae, és a dir caragol maçana. Amb esta intervenció es contribuix a evitar que esta espècie que està fent estralls al Delta de l'Ebre s’expandisca entre particulars aficionats a l’aquariofília i s’assegura que no s'introduisquen al medi natural. Esta actuació ha conclòs amb la identificació de tres persones, dos a Barcelona i una al Baix Llobregat, que els comercialitzaven.



Cal recordar les diverses actuacions que està realitzant el departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) contra el caragol maçana des de que va ser detectat al Delta de l’Ebre i a la zona arrossera de Pals. Al Delta de l’Ebre és considerada una plaga i s’està portant a terme un pla d’acció per la lluita i eradicació.



Per estos motius es demana a la ciutadania que no alliberen al medi natural cap exemplar de caragol maçana, atès que pot esdevenir una plaga molt perillosa, per la seua voracitat i resistència a les condicions adverses, que provoca importants pèrdues i danys en les zones arrosseres.



Tècnics del Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals de la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural han col·laborat amb la identificació dels exemplars intervinguts.