Un diari belga confecciona una guia turística de Brussel·les per a Puigdemont

El diari belga Le Soir posa humor a l'estada de Carles Puigdemont a Brussel·les i li ha preparat una guia per tal que descobreixi la ciutat, però sobretot diferents espais que es poden relacionar amb el conflicte entre Catalunya i Espanya. Sota el títol "Aprendre a viure com un català a Brussel·les", li proposen la visita a diferents espais memorables, com són Europa en miniatura, la plaça d'Espanya i els espais gastronòmics com Le Roy d'Espagne o L'Accent Catalan, entre altres.Amb un to de sàtira, el diari li diu al president quins són els llocs que hauria de visitar durant el seu cap de setmana a la capital de Bèlgica, on va arribar el passat dilluns. La guia està disponible en tres idiomes: català, castellà i francès.