El senyal de trànsit que va predir el conflicte Catalunya-Espanya

00:21 Marta Pascal dimitirà com a vicepresidenta del Partit Liberal Europeu pels seus posicionaments sobre el procés. La coordinadora general del PDeCAT enviarà una carta al president de la formació europea, segons ha comunicat aquest diumenge al Consell Nacional..

23:44 ÚLTIMA HORA La justícia belga deixa en llibertat Puigdemont i els consellers. El jutge d'instrucció ha pres la decisió després d'escoltar per separat els cinc membres de l'executiu català exiliats a Brussel·les. El magistrat els ha imposat com a mesura cautelar que es presentin regularment als jutjats.

23:17 VÍDEOS Sonoríssima cassolada a Sabadell per protestar contra l'empresonament de membres del Govern. Una iniciativa que s'ha convocat arran de la decisió de la jutge de l'Audiència Nacional.

23:12 El conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, Carles Mundó, agraeix, des de la presó, l'escalf rebut. "Moltes gràcies a tothom per defensar la llibertat i la justícia", ha piulat aquest diumenge en el seu compte de Twitter. Es poden empresonar les persones però no les idees. Moltes gràcies a tothom per defensar la llibertat i la justícia. De tot cor! — Carles Mundó (@CarlesMundo) 5 de novembre de 2017

23:11 El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, crida a la mobilització ciutadana des de la presó. No et limites a contemplar aqtes hores q ara vénen. Baixa i participa. No podran res davant un poble unit, alegre i combatiu. #Empaperem pic.twitter.com/vpa9FMVGiK — Oriol Junqueras (@junqueras) 5 de novembre de 2017

23:01 Nova mostra de solidaritat de Guardiola amb els presos polítics catalans. L'entrenador del Manchester City ha volgut transmetre, una vegada més, el seu suport al Govern i als presidents de l'ANC i Òmnium Cultural i ha lluït el llaç groc de l'ANC en la victòria contra l'Arsenal.

21:39 VÍDEO Un motorista arrenca cartells en favor de la llibertat dels presos polítics al centre de Sitges. Un altre ciutadà, entre altres coses, pregunta al motorista "si està d'acord que estiguin a presó" mentre aquest tira els cartells a la brossa.

21:18 VÍDEO L'ANC crida a la mobilització l'11-N mostrant la repressió històrica a Catalunya. L'entitat sobiranista fa un repàs dels presidents de Catalunya que han estat empresonats o forçats a exiliar-se.

20:31 Puigdemont resol el dilema del PDECat, per Oriol March. El president de la Generalitat és designat candidat dels nacionalistes després de negar-s'hi durant mesos, tot i que la seva situació judicial li impedirà fer campanya normal. El partit ja donava per fet que no podria comptar amb ell com a cap de cartell i insisteix en la seva figura per pressionar ERC de cara a la llista unitària.

19:42 ENTREVISTA Elpidio José Silva: «L'empresonament del Govern català és l'esquela del règim del 78», per Pep Martí. El jurista, inhabilitat com a jutge després d'haver empresonat Miguel Blesa, creu que "el viatge a Brussel·les de Puigdemont posa en evidència la justícia espanyola davant Europa". Assegura que "tot el 'House of Cards' de l'Estat pivota sobre l'acusació de rebel·lió, no podia muntar tot això amb una acusació de desobediència".

19:06 Una exministra francesa, sobre l'empresonament del Govern: «És una disfunció d'Europa». Ségolène Royal considera que les institucions europees haurien d'estar actuant com a mediadores en la qüestió catalana.

18:16 ÚLTIMA HORA Puigdemont i els consellers ja declaren a Brussel·les. Els cinc membres de l'executiu català exiliats a Brussel·les compareixen davant el jutge de forma individual. El jutge instructor haurà de decidir si els deixa en llibertat sota fiança o no en 24 hores.

17:38 La vida dels consellers a la presó: cel·les de 12 metres, visites familiars i oci a l'aire lliure. Els familiars han pogut visitar els membres de l'executiu per primera vegada aquest cap de setmana.

17:36 L'oposició i el govern belgues s'alineen per criticar la gestió d'Espanya vers Catalunya; informa Sergi Ambudio. El president del partit socialista, Elio Di Rupo, considera que Rajoy està actuant com un "autoritari franquista".

15:54 VÍDEO L'emotiu record del PDECat als membres del Govern exiliats i empresonats. La formació ha emès un vídeo durant el consell nacional extraordinari d'aquest diumenge amb imatges dels consellers i les paraules del president Puigdemont.

15:11 La pugna interna ajorna l'anunci de la llista dels «comuns» pel 21-D, informa Sara González. Xavier Domènech ha estat ja ratificat com a cap de llista de l'anunciada coalició amb Podem. La portaveu Elisenda Alamany subratlla que a la candidatura calen "cares noves" referents del territori i de la diversitat del partit. Els "comuns" defensaran la República catalana amb lligams amb Espanya i una agenda constituent "transitable per tot el catalanisme".

14:42 La justícia belga té 24 hores per decidir si deixa o no en llibertat Puigdemont i els consellers. Els membres de l'executiu exiliats a Brussel·les seran interrogats per un jutge d'instrucció, no més tard de les cinc de la tarda d'aquest diumenge. Ho explica Sergi Ambudio.

13:56 ÚLTIMA HORA Puigdemont s'entrega a la justícia belga. També ho han fet els consellers que l'acompanyen a Brussel·les, que són Clara Ponsatí -Ensenyament-, Toni Comín -Salut-, Lluís Puig -Cultura- i Meritxell Serret -Agricultura-. L'Audiència Nacional va enviar divendres una ordre europea de detenció destinada al president de la Generalitat i als consellers a l'exili.

13:42 L'ANC dona suport a la manifestació a Brussel·les del dia 6 de desembre, per demanar l'alliberament dels presos polítics catalans.

13:35 El Congrés medita retirar el sou als diputats d'ERC i el PDECat. La mesa es reunirà aquest dimarts per decidir si accepta la petició de Ciutadans per les "reiterades absències" dels independentistes a la cambra. Ho explica Sergi Ambudio.

12:41 ÚLTIMA HORA El PDECat designa Carles Puigdemont com a candidat a les eleccions del 21-D. El consell nacional de la formació ho ha acordat aquest diumenge després que ell es mostrés disposat, divendres, a ser cap de cartell des de Brussel·les. Els quadres de la formació aposten per una llista unitària que integri tots els sectors del sobiranisme. Informa Oriol March.

12:24 La 15a Fira del Llibre de Muntanya Vic-Collsacabra s'inaugura amb la fila zero buida, en homenatge als presos polítics catalans. Ahir s'hi van lliurar els guardons del Premi Editorial del Llibre de Muntanya. Informa Xavier Borràs.

12:23 Encartellada massiva arreu de Catalunya per la llibertat dels presos polítics. Molts municipis s'han sumat a la convocatòria de les entitats sobiranistes per rebutjar la repressió judicial d'Espanya.



11:54 El Bages també encartella per la llibertat dels jordis i els membres del Govern. A Manresa, a la tarda, el Comitè en Defensa de la República repartirà material de forma descentralitzada, des de quatre punts de la ciutat per arribar als barris.

11:51 El PDECat celebra aquest diumenge el seu consell nacional. I ho fa recordant les absències dels consellers que són a la presó o bé a l'exili.

11:46 Un centenar de persones participen en l'encartellada a Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics. L'acció ha començat a la plaça de la Font, davant l'Ajuntament. Més de 100 persones participen en l'encartelleda a Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics. L'acció comença a l'Ajuntament pic.twitter.com/Pj5RJdTFKj — NacióTarragona (@naciotarragona) 5 de novembre de 2017

11:38 El rector de la Universitat de Lleida, sobre l'empresonament dels consellers: «No tinc valoració». Roberto Fernández assegura que és partidari de no barrejar les universitats amb les qüestions polítiques. Ho explica Àlvar Llobet.



11:31 Més de 150 persones tallen l'accés a La Roca Village per exigir la llibertat dels presos polítics. Des de primera hora del matí bloquegen un dels accessos d'aquest centre comercial per reclamar rebutjar la repressió política i judicial d'Espanya. Estan convocats pel CDR de Cardedeu i La Roca.

11:32 ENTREVISTA Ernest Maragall: «Espanya ha optat per una via de construcció que exigeix el sacrifici de Catalunya», per Pep Martí. L'exconseller considera que "la brutalitat creixent del govern del PP és inversament proporcional al silenci clamorós del socialisme espanyol i català, còmplice imprescindible del desastre". Afirma que "el primer pecat de l'esquerra espanyola ha estat la seva incapacitat per representar una Espanya possible".

11:30 VÍDEO El contrast entre l'independentisme i l'unionisme en una televisió noruega, en 30 segons. Un telenotícies informa sobre el procés català i deixa al descobert la disparitat d'arguments.



10:35 ÚLTIMA HORA La Fiscalia belga ordenarà a la policia detenir Puigdemont abans que declari per l'euroordre. Un cop hagi estat detingut, juntament amb els consellers que també continuen a Bèlgica, podrà comparèixer davant d'un jutge.

10:30 «Omplim Brussel·les», la iniciativa a les xarxes per fer una manifestació al cor d'Europa. En pocs dies s'ha viralitzat a través de Telegram i Twitter i ja suma desenes de milers de suports.

10:02 ERC no descarta el referèndum al programa del 21-D i un pacte de govern amb els «comuns». La prioritat dels republicans serà el procés constituent i l'entesa amb sectors de l'esquerra no independentista, diu Joan Tardà. El republicà considera un "gran error" haver abandonat la senyera a l'unionisme.

09:54 ENTREVISTA Pere Grau (ANC): «Les eleccions del 21-D són un referèndum legal encobert imposat per Europa». El membre del Secretariat Nacional està convençut que si les eleccions les guanya l'independentisme, Europa encetarà el reconeixement de la República catalana. Denuncia que el dret penal és molt seriós i no pot ser utilitzat d'aquesta manera "matussera" per la justícia espanyola. Jonathan Oca parla amb Pere Grau.

09:41 Jordi Basté etziba una contundent clatellada a l'exministra que justifica les burles de la policia espanyola. Agents de la Policia Nacional es van burlar greument de Junqueras i la resta de consellers empresonats i María Antonia Trujillo va intentar treure ferro a la situació. El periodista, per la seva banda, s'expressa, clar i meridià, a través de Twitter i carrega amb força contra la socialista.



08:57 VÍDEOS Pluja d'estelades a la Marató de Nova York. Desenes de persones representen la República Catalana a la prestigiosa cursa i omplen Times Square per reclamar la llibertat dels presos polítics.

08:53 De Prat de la Riba a Puigdemont, la presidència perseguida, un reportatge històric de Pep Martí. La majoria de màxims dirigents polítics de Catalunya en el darrer segle han estat víctimes de repressió i processaments per part dels poders de l'Espanya autoritària.

08:26 Ciutadans centrarà la campanya del 21-D en la figura d'Inés Arrimadas, per Pep Martí. Albert Rivera s'abocarà en actes electorals, però sense treure protagonisme a la dirigent del partit a Catalunya. La formació vol estendre la seva presència a tot el territori.