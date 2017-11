L'aficionat del Girona que «troleja» la caverna

Moment televisiu de la meva vida. La plana major de la caverna (Roncero/Pedrerol inclosos) debatent si parlo de debò o si faig broma. Ploro😂 pic.twitter.com/a7OANeJQAm — JorDI !!*!! (@novulltwiter) 2 de noviembre de 2017

Un aficionat del Girona "troleja" un reporter del programa el "Chiringuito", liderat per Josep Pedrerol. El jove afirma que "no es podia començar la Champions de millor manera" -guanyant el Madrid- i el periodista l'intenta corregir dient que és un partit de lliga. El gironí li etziba que "és un partit internacional" perquè ja "som la república catalana".Aquestes declaracions van generar un debat al plató del programa sobre si el jove parlava seriosament o bé estava de broma. Pedrerol no va dubtar en dir que estava de broma i es va resignar veient que algun tertulià considerava que l'aficionat parlava amb convicció. Un dels col·laboradors va dir que "està despistat aquest senyor però parla seriosament".Per altra banda, Iñaki Cano, va lamentar les paraules del gironí i va afirmar que "tant si estava de broma com si no, a mi no m'ha fet gens de gràcia" i va afegir que "sembla que no s'ha adonat que segueixen sent Espanya i inclús més que la setmana passada".