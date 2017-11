VÍDEO La sorprenent confessió del papa Francesc

22:53 L'estratègia del Govern: contradir la justícia espanyola a Brussel·les i afrontar l'embat a Madrid; informen Oriol March des de Brussel·les i Joan Serra Carné des de Madrid.



20:45 "Ens veiem divendres": la mesa del Parlament es resisteix a pensar que acabarà a la presó; per Jordi Bes i Sara González. Més de 200 persones donen el seu escalf a Anna Simó (ERC) i a Joan Josep Nuet (CSQEP) abans d'agafar l'AVE cap a Madrid per declarar aquest dijous al Suprem, mentre la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha viatjat pel seu compte i afirma: "Afronto la declaració tranquil·la, amb la consciència d'haver actuat d'acord amb les meves funcions".

20:18 La policia espanyola ha escortat Nuet i Simó fins a un cotxe enmig de crits a favor de la unitat d'Espanya i pancartes unionistes. Malgrat la gran expectació mediàtica, els dirigents sobiranistes encausats no han fet cap declaració.

20:06 Grups d'ultres espanyolistes esperen l'arribada dels membres de la mesa a l'estació de l'AVE de Madrid. Almenys Joan Josep Nuet i Anna Simó han agafat el tren aquesta tarda per desplaçar-se a la capital d'Espanya, on demà han de declarar davant del Tribunal Suprem.

19:17 «Perseguint el fantasma de Puigdemont». El president de la Generalitat evita compareixences públiques des de Brussel·les després d'una jornada marcada per una presumpta roda de premsa a Tielt amb el seu advocat. La incògnita sobre on dorm i amb qui es reuneix a la capital belga augmenta el secretisme i la guàrdia dels mitjans de comunicació. Crònica d'Oriol March des de la localitat flamenca de Tielt.

17:29 Els manifestants sobiranistes han cridat "No esteu sols", cosa que ha fet que especialment Anna Simó s'emocionés. Els manifestants espanyolistes, d'altra banda, han cridat "Puigdemont a presó" i a càntics favor que estiguin empresonats els líders de l'ANC, Jordi Sànchez, i el d'Òmnium, Jordi Cuixart.



17:18 Una desena de manifestants espanyolistes han intentat seguir Simó i Nuet fins a l'entrada de l'AVE, però els Mossos d'Esquadra i manifestants sobiranistes els ho han impedit. Els agents encapsulen els manifestants espanyolistes i els acompanyen fora de Sants, on els mantenen retinguts.

16:24 A la concentració de Sants acudeix l'eurodiputat del PDECat Ramon Tremosa, el qual ha dit als periodistes que ha vingut "a títol personal" per acomiadar un dels membres de la mesa. Tremosa explica que va veure els membres del Govern que eren a Brussel·les aquest dimarts i que estaven "serens i convençuts que no han comès cap crim i que no són terroristes", sinó que han complert el mandat de les urnes.

16:24 Més de mig centenar de persones es concentren a Sants per acomiadar els membres de la Mesa del Parlament que han d'anar a declarar a Madrid.

14:36 Puigdemont i els quatre consellers a l'exili demanaran declarar des de Bèlgica; informa Oriol March des de Tielt.



14:35 El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, demana "aliances sòlides" per consolidar la República el 21-D. Junqueras firma un article al The New York Times on defensa: "Mai no hem de renunciar a la votació com a mitjà per validar la República"

13:31 ÚLTIMA HORA El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i els consellers que són a Catalunya aniran a declarar demà a l'Audiència Nacional. Els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva han confirmat que han rebut la citació per ser dijous a Madrid.

12:58 Oficina de l'advocat de Puigdemont a Brussel·les Foto: Oriol March

Aquest és l’edifici de Tielt, prop de la ciutat flamenca de Gant, on té l’oficina l’advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert. Una portaveu del lletrat assegura que el president no ha vingut aquest matí a reunir-se amb ell. Informa des de Tielt Oriol March.

12:33 L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha cridat a configurar una llista unitària de l'independentisme per a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. Amb una piulada, assegura que el 21-D es votarà contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, per la qual cosa "en aquest context només la candidatura unitària té sentit".

Eleccions #21D seran el vot dels catalans/es contra el 155 i a favor de la llibertat. En aquest context només #candidaturaunitària té sentit — Neus Lloveras (@neuslloveras) 1 de novembre de 2017

11:41 ANÀLISI Catalunya ha d'entrar a l'OTAN? I a la UE? Cinc preguntes ocultes del procés al CEO. El baròmetre evidencia que l'Aliança Atlàntica genera divisió, mentre que la Unió Europea desperta més simpaties. Per Roger Tugas.

11:29 La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, afirma que comparteixen la denúncia del Govern pel que fa a "l'actuació repressiva" del govern espanyol, però no la "improvisació" amb la qual actua l'executiu català. "Crec que aquestes anades i vingudes que està protagonitzant Puigdemont resulten incomprensibles crec que gairebé per a tothom", defensa Alamany en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.

11:17 La prima de risc espanyola deixa enrere Catalunya i cau a mínims des de principis de setembre. S'ha relaxat fins als 108,50 punts bàsics, gairebé 30 menys que el darrer màxim del 4 d'octubre.

10:19 La Fiscalia demanarà presó per Carles Puigdemont, Carme Forcadell i el Govern excepte Santi Vila, segons avança El Confidencial. L'exconseller Vila va dimitir abans que es votés la declaració d'independència en el Parlament.

10:11 ÚLTIMA HORA Puigdemont s'inclina per no anar a declarar dijous davant l'Audiència Nacional. El president de la Generalitat segueix a Brussel·les, des d'on va assenyalar que no tornaria a Catalunya si no tenia garantit un "judici just”. Informa Oriol March.

09:43 Així seguia la Guàrdia Civil membres del Govern: detalls del sumari de la causa contra l’1-O. A través de seguiments personals amb lectures subjectives i escoltes telefòniques, els agents van teixir una xarxa per desmantellar l'organització del referèndum. Ho explica Sara González.

08:55 Detinguts per criticar la brutalitat policial de l'1-O a la xarxa. Dos joves de Lleida van ser arrestats acusats d'un suposat delicte d'"incitació a l'odi" per criticar a Facebook la violència policial durant la jornada del referèndum.

08:02 Puigdemont segueix a Brussel·les i sospesa com respondre a l'Audiència Nacional. El president de la Generalitat espera a la capital belga, des d'on va assenyalar que no tornaria a Catalunya si no tenia garantit un "judici just". Informa Oriol March.

08:01 VÍDEO Ultres increpen els consellers en la seva arribada a Barcelona. Puig, Bassa i Forn han arribat aquesta matinada a l'Aeroport del Prat de Barcelona on desenes d'ultres amb banderes espanyoles els han insultat i han cridat "viva España”.

23:42 L'advocat de Puigdemont assegura que lluitaran contra qualsevol extradició. El lletrat recorda que no cal haver demanat asil per intentar frenar una possible petició per extradir algú a Espanya.

