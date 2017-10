L'acomiadament de Lidl més inesperat

22:50 VÍDEO La divertida reacció de Baños després de posar Puigdemont cap per avall. L’estat anímic de l'excap de llista de la CUP respecte a les decisions del president ha anat evolucionat amb el pas de les hores.

22:09 Santi Vila explica que ha dimitat perquè, novament, els seus intents de diàleg "han fracassat". El conseller d'Empresa espera "haver estat útil fins a l'últim moment". Dimiteixo. Els meus intents de diàleg novament han fracassat. Espero haver estat útil fins l’últim minut al president @KRLS i als catalans — Santi Vila (@SantiVila) 26 d’octubre de 2017

22:07 ÚLTIMA HORA Santi Vila presenta la dimissió després que Puigdemont descarti eleccions. El conseller d'Empresa i Coneixement era un dels membres del Govern que havia demanat la convocatòria de nous comicis després de l'1-O. Informen Joan Serra Carné i Oriol March.

21:58 L'ANC avança la concentració davant el Parlament a les 10.30 hores. L'Assemblea cita l'independentisme per "defensar la República". Estava prevista per al punt del migdia, però l'entitat sobiranista ha decidit convocar la ciutadania més aviat perquè ara "ha arribat el moment".



21:53 El conseller Santi Vila presenta la dimissió després que Puigdemont hagi descartat convocar eleccions.

21:47 CRÒNICA Relat de 72 hores convulses: així s'expliquen els viratges de Puigdemont; per Joan Serra Carné i Oriol March.

21:31 LA VEU DE NACIÓ El procés no és una broma. L'article del subdirector de Nació Digital, Ferran Casas.

21:12 L'alcalde de Manresa demana «evitar reaccions precipitades» davant la situació política actual. Valentí Junyent ha fet aquestes declaracions després de l'impàs viscut aquest dijous arran de l'anunci de convocatòria d'eleccions que finalment no s'ha dut a terme. Informa Pere Fontanals.

21:11 Prop de 500 persones reclamen la proclamació de la República a Tarragona. El missatge que se'n desprèn és "que en cap despatx es traeixi el mandat del poble". Ho explica Jonathan Oca.

21:09 Prop de 200 persones es concentren davant la delegació del Govern a Tremp. Els manifestants han donat suport a la “imminent” proclamació de la República Catalana. La delegada del Govern a l’Alt Pirineu i Aran, Rosa Amorós, ha expressat el seu suport al president Puigdemont. Informa Jordi Ubach.

21:08 Un centenar de persones surten a defensar la República Catalana a Terrassa. El Comitè de Defensa del Referèndum es concentra davant l'ajuntament egarenc per recordar que "el poble mana, el govern obeeix". Informa Albert Prieto.

21:04 Se suspèn la sessió al Parlament de Catalunya fins demà a les 12h.

20:58 Lluís Corominas: "No fallarem a la gent que ens ha portat fins aquí".

20:58 Lluís Corominas reivindica el grup de Junts pel Sí i constata que "el PP, el PSOE i Ciutadans volen fer mal".

20:57 La qüestió catalana obliga el rei d'Espanya a modificar la seva agenda. Felip IV havia d'assistir a un sopar i ha anul·lat el compromís per seguir el desenvolupament de les hores clau del procés.

20:40 La germana de Manuel Valls torna a carregar contra l'exprimer ministre francès. Giovanna Valls assegura que té "el cor trencat" pels elogis del seu germà a Inés Arrimadas.



20:33 Botran, a Albiol: "Tothom tindrà dret de ciutadania a la República Catalana perquè vostè no hi manarà mai".

20:30 Botran, a Albiol: "Què sap vostè de les persones d'origen andalús que potser volen fer-se seu el projecte de Catalunya?"

20:28 Albert Botran també parla en nom dels anticapitalistes i sosté que el PNB "no és un bon conseller".

20:24 Salellas: "Amb 155 o sense, continuarem caminant cap a la república catalana".

20:23 Salellas: "El 155 és una victòria dels sectors més durs i més reaccionaris de l'estat espanyol".

20:22 Salellas intervé en nom de la CUP i constata que "el 155 de Rajoy, Sánchez i Rivera és una arma de destrucció massiva".

20:11 Manuel Valls lloa la intervenció d'Inés Arrimadas al Parlament. L'exprimer ministre francès considera que, en aquests moments, el destí de Catalunya està en joc a la cambra catalana i al Senat. Le destin de l'Espagne et de la Catalogne se joue au Sénat espagnol et au Parlement catalan.Grande intervention de @InesArrimadas de C'S — Manuel Valls (@manuelvalls) 26 d’octubre de 2017

20:06 Albiol: "No us jutjarà la història, us jutjarà un tribunal de justícia".

20:04 Albiol, a Puigdemont: "Vostè vol que el meu pare, quan vagi a Andalusia, hi vagi com un estranger?".

20:03 Albiol demana a Puigdemont que pensi en la "pluralitat" del poble de Catalunya: "Hi ha ciutadans, als quals representem PP, C's, PSC i CSQP que tenen els mateixos drets que els altres".

19:56 Albiol: "Entre no fer res i que es fracturi Espanya, i aplicar mesures que no seran fàcils, apostem per la democràcia i la convivència".

19:52 Albiol assegura que l'aplicació de l'article 155 és responsabilitat "única" del Govern i de la majoria independentista.

19:49 Albiol diu a Puigdemont que té "una última oportunitat": "Presenti's demà al Senat, argumenti i doni la cara en nom dels ciutadans de Catalunya".

19:48 Albiol, a Puigdemont: "Vostè és un liante professional".

19:47 El PP i el PSOE no es posen d'acord per frenar el 155 si hi ha eleccions. Els dos partits majoritaris només han pactat que el govern espanyol apliqui les mesures de manera "proporcionada i gradual".



19:45 Torn ara per Xavier García Albiol que considera que "l'episodi d'aquestes últimes hores ha escenificat l'activitat del Govern de Catalunya: insòlita i surrealista".

19:43 Fachin: "Heu d'entendre que en aquest país, més enllà d'independentistes o no independentistes, hi ha demòcrates i gent que vol imposar les seves creences sense consultar. Com heu fet sempre".

19:40 Fachin, a Albiol: "Vostè i el seu partit volen governar aquest país sense passar per les urnes".

19:39 Fachin al govern del PP: "Creuen que aplicant un article desapareixeran dos milions de persones? Són uns irresponsables".

19:35 Fachin carrega contra C's, PSC i PP: "La violència en aquest país la vam veure l'1 d'octubre per part de gent uniformada".

19:33 Albano Dante Fachin intervé per part de Podem i defensa el referèndum: "Hi ha una majoria d'aquest país que entén que la manera de solucionar les coses es debatent i votant".

19:28 Rabell reivindica la Taula per la Democràcia com un espai de trobada per construir "l'entesa transversal que necessitem".

19:26 Rabell demana al PSOE que no doni suport al 155 que defensa el PP: "És imprescindible que hi hagi la màxima pressió sobre el PP perquè mantingui oberta la porta del diàleg".

19:25 Rabell: "Som davant d'una crisi d'Espanya i d'Europa, i resulta insensat voler sortir-se'n amb menys de la meitat del suport de la societat catalana".

19:24 L'ANC veu "més a prop" la proclamació de la República i crida a concentrar-se el divendres a les 12.00 davant el Parlament. Agustí Alcoberro celebra que finalment hi hagi "la determinació clara de tirar endavant" i crida a participar en una concentració aquest divendres davant la cambra.

19:23 Rabell: "Una DUI és el pitjor servei que es pot fer a Catalunya".

19:21 Rabell, a Puigdemont: "Li he de demanar que faci el que ha de fer per aturar el xoc. Nosaltres farem el que haguem de fer per defensar l'autogovern. Les institucions no poden prendre cap partit".

19:20 L'oposició demana a Puigdemont que es repensi la convocatòria d'eleccions. La líder de C's denuncia que és "el president que més ha parlat de diàleg i menys l'ha exercit”. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, demana al president que vagi aquest divendres al Senat a defensar Catalunya de l'aplicació del 155. Informen Sara González, Roger Tugas i Isaac Meler.

19:19 Rabell: "De l'1-O no se'n desprèn cap mandat democràtic per proclamar la independència".

19:17 Rabell, convençut que si Puigdemont convoca eleccions tindria el suport de la majoria de sectors d'aquest país que ara demanen diàleg. "Aquesta majoria no la tindrà si fan una DUI", considera.

19:14 Rabell demana, "malgrat els greuges acumulats", donar una "última oportunitat al diàleg", i això passa per convocar eleccions i suspendre "ambigüitat" qualsevol declaració d'independència.