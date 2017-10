La «recepta de la felicitat» d'Einstein

18:46 Iceta, considera que les decisions del PP "no tenen perdó", però assegura que "no avançarem si no fem autocrítica".

18:44 Iceta assegura que el procés no ha fet avançar "ni un mil·limetre" el país i la societat.

18:42 Iceta diu que "entén la soledat" de Puigdemont a l'hora de decidir què fer i assegura que "aquesta legislatura ha estat un desastre absolut".

18:40 Òmnium celebra que Carles Puigdemont hagi fet "un pas endavant" per respondre al mandat democràtic de l'1-O. L'entitat sobiranista afegeix que diposita "tota la confiança" en el Parlament "perquè, en les properes hores, faci efectiva la voluntat de tots els catalans expressada a les urnes l'1-O".

Dipositem tota la nostra confiança en el @parlament_cat perquè, en les properes hores, faci efectiva la voluntat de tots els catalans expressada a les urnes l'1-O 🙌🏻 — Òmnium Cultural (@omnium) 26 d’octubre de 2017

18:37 Torn ara pel líder del PSC, Miquel Iceta, que felicita el president per la "valentia": "Vostè té la clau d'acabar la legislatura preservant les institucions d'autogovern".

18:35 Arrimadas: "Encara és a temps de convocar eleccions però no ho farà perquè no té res més a oferir. El victimisme no és una estratègia guanyadora".

18:34 Junts pel Sí manté el guió de proclamar la independència aquest divendres. La coalició independentista, després de les tensions internes per l'escenari electoral ja descartat, segueix amb la idea de declarar l'estat català i "resistir" al carrer. Informa Oriol March.

18:25 Arrimadas: "Catalunya no serà independent però serà més pobra, menys segura i més fracturada".

18:24 La líder de Ciutadans acusa Puigdemont de "dividir la societat catalana": "Quan parlen del poble de Catalunya només parles dels independentistes".

18:18 Arrimadas carrega contra Puigdemont i l'acusa de no voler dialogar. "No pot apel·lar al diàleg el president que menys ha dialogat en la història de Catalunya", afirma, i critica que no hi hagi hagut sessions de control en les últimes setmanes.

18:18 Junts pel Sí defensa "continuar el mandat" de l’1-O. El president de la Generalitat assisteix a la sessió de la cambra d’aquesta tarda però rebutja la possibilitat de parlar.

18:10 Arrimadas considerà "kafkianes" les últimes hores del procés i critica que Puigdemont no comparegui al Parlament ni hagi anat al Senat. "El president Puigdemont és a qui menys li agrada debatre", assegura.

18:10 Torn ara dels grups parlamentaris, per fixar el seu posicionament respecte el 155. El Govern ha renunciat a intervenir. Parla ara Inés Arrimadas.

18:08 Gabriel critica l'article 155, "una impugnació a l'estat democràtic i de dret" amb el suport de PP, PSOE, C's i l'aval de la monarquia espanyola. "Avui que encara podem, obrim el debat i intentem que visqui la intel·ligència".

18:06 Torn d'Anna Gabriel, de la CUP, que assegura ser davant de "la pitjor cara del govern espanyol".

18:01 Comença la intervenció de Junts pel Sí a càrrec de Lluís Corominas, que assegura sentir-se "orgullós" de parlar en nom del seu grup i té un record per Sànchez i Cuixart. El Parlament ovaciona els dirigents sobiranistes presos.

18:02 La presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, dona el tret de sortida al ple.

18:00 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras, ja són a l'hemicicle. Els darrers diputats en entrar han estat els de la CUP.

17:59 Tot a punt perquè comenci el ple del Parlament. A l'espai del públic hi ha dues cadires buides amb llaços grocs en record dels presos Jordi Cuixart i Jordi Sànchez.

17:51 ​Santamaría insta el Senat a «recuperar Catalunya» i defensa convocar eleccions. La vicepresidenta afirma que les mesures del 155 responen "a la necessitat política del moment" i que seran "limitades en el temps". Us ho explica Jordi Bes.

17:42 Núria Gibert deixa clar que la CUP "hi serà" i es pregunta: "Ens seguirà tothom?". Abans de concloure la seva compareixença, informa que els "cupaires" han convocat una mobilització davant de tots els ajuntaments aquesta tarda a les 19h.

17:41 900 professionals de mitjans de comunicació acreditats al Parlament per seguir el ple que començarà a les 18h, dels quals més de 230 són de mitjans internacionals Acreditats al #Parlament 900 professionals de mitjans de comunicació per seguir el Ple dels quals més de 230 són de mitjans internacionals pic.twitter.com/cZXm9PRvoM — Parlament Catalunya (@parlament_cat) 26 d’octubre de 2017

17:40 Acaba la compareixença en el Senat de la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, entre aplaudiments. Agafa la paraula el representant del PSOE a la cambra alta, Ander Gil.

17:38 La CUP ho deixa clar: "No permetrem que es dirimeixi el conflicte en despatxos. No poden negociar amb dos milions de vots sobre la taula. No avalarem ni acatarem negociacions que vulguin salvar l’statu quo. No volem tornar a la casella de sortida de 'Llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia'".

17:35 Soraya Sáenz de Santamaría demana l'autorització del Senat per treballar amb l'objectiu que tots els catalans puguin "tornar a sentir-se units entre ells i amb la resta d'Espanya".

17:35 Gibert: "El que ha posat sobre la taula el poder popular és que el poble pot manar i el govern li toca obeir". La portaveu del secretariat nacional de la CUP insisteix que volen "esgotar totes les possibilitats per proclamar la República".

17:34 PERFIL Íñigo Urkullu: mediador per supervivència. El lehendakari basc s'ha implicat per intentar frenar la declaració d'independència i l'aplicació del 155 perquè creu en la via acordada i perquè el xoc català hauria donat ales a l'esquerra abertzale. Per Ferran Casas.

17:33 Compareixença de Núria Gibert, portaveu del secretariat nacional de la CUP. “Sovint hem advertit que el procés d’independència no seria plàcid”, comença dient.

17:28 El líder del PSC, Miquel Iceta, assegura als passadissos al Parlament que hauria volgut sentir com Puigdemont convocava eleccions. “Seguirem esgotant totes les vies”, ha insistit. Al seu judici, o es convoquen eleccions o s'ha d'aprofitar el tràmit al Senat per forçar un diàleg polític.

17:28 La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, detalla els objectius principals de l'aplicació del 155 davant el Senat. "Volem recuperar la legalitat i la convivència, preservar la recuperació econòmica i celebrar eleccions", detalla.



17:28 La CUP convoca concentracions davant de tots els ajuntaments, a les 19.00h

➡️AVUI tothom a les 19:00 davant dels ajuntaments del territori.

Seguim defensant el mandat popular! #RepúblicaAra #SensePor pic.twitter.com/VaFrttp93G — CUP #RepúblicaAra (@cupnacional) 26 d’octubre de 2017

17:28 El grup parlamentari de Junts pel Sí es reuneix a les 17.30 h. El ple del Parlament comença a les 18 h.

17:23 Soraya Sáenz de Santamaría remarca en la seva intervenció al Senat que el Govern de Junts pel Sí " ha tirat per terra la millor Catalunya de la seva història".

17:21 Soraya Sáenz de Santamaria assegura en el Senat que el procés no va començar com una causa per la independència, sinó com un exercici d'enorme irresponsabilitat política.

17:10 ÚLTIMA HORA Puigdemont descarta les eleccions per la falta de «garanties» i preveu declarar la independència. El president de la Generalitat, en una declaració institucional a Palau, destaca que ningú el podrà acusar de no haver estat disposat a fer "sacrificis". Informa Oriol March.

17:09 Acaba la compareixença del president Puigdemont. A la plaça de Sant Jaume, els estudiants criden "independència".

17:08 Puigdemont: "Cal que el compromís amb la pau i el civisme es mantingui més que mai perquè només d'aquesta manera podem acabar guanyant".

17:07 Comença la sessió del Senat sobre l'activació de l'article 155 de la Constitució.

17:06 Puigdemont: "Ningú no podrà retreure a la part catalana la voluntat de diàleg i de fer política. Ningú no podrà dir que no he estat disposat a sacrificis per al diàleg".

17:05 Puigdemont: "No accepto aquestes mesures".

17:05 Puigdemont: "El meu deure era esgotar totes les vies en un conflicte polític i de naturalesa política". El president carrega durament contra l'article 155, que "busca eradicar el sobiranisme i el catalanisme".

17:04 Puigdemont: "He estat disposat a convocar eleccions si es donaven garanties que permetessin la seva celebració en normalitat. No hi ha aquestes garanties".

17:03 EN DIRECTE Carles Puigdemont compareix sol davant dels periodistes i explica que ha considerat la idea de convocar eleccions.