Posen en dubte que la dona que acompanya a Trump sigui Melania

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 d’octubre de 2017

Let me save you some time from looking it up. It's not her. pic.twitter.com/IJjHEzWs8p — BuyLegalMeds.com (@JoeVargas) 18 d’octubre de 2017

Desenes de milers d'internautes han repiulat un vídeo del president dels Estats Units d'Amèrica, Donald Trump, al costat de la seva dona. El que ha sobtat d'aquestes imatges és que molta gent pensa que la dona que apareix al costat de Trump no és Melania, sinó que és una doble. Les breus declaracions que apareixen al vídeo es van realitzar durant una visita a les oficines dels serveis secrets dels Estats Units, a Maryland."Aquesta no és Melania. Pensar que podrien arribar tant lluny i que tractarien de fer-nos creure que és ella qui apareix a la televisió és al·lucinant. Fa que em pregunti què més és mentida." piula l'usuari @JoeVargas, en un tuit que compta amb més de 55.000 retuits i 90.000 "m'agrada".La qualitat de les imatges no és excessivament bona i no ajuda a aclarir si realment es tracta d'una altra persona que no sigui Melania Trump, però molts internautes estan segurs que es tracta d'una doble. A més, el president Trump va fer unes declaracions en aquell moment que encara posen més llenya al foc, dient: "Estic aquí acompanyat de la meva esposa Melania, que també està avui aquí".La periodista Kate Bennett, reportera de la CNN que segueix la primera dama des de fa temps, assegura segons Vanity Fair que sí que era ella, però això no impedeix que el debat a les xarxes segueixi ben viu.