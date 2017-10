Paula Vázquez explota contra l'«assetjament» d'Eduardo Inda

Denunciado ya el periódico OK diario de Eduardo Inda, por la FALSEDAD de sus acusaciones. Y la campaña de odio y acoso hacia mi. #NoMeCallo pic.twitter.com/GzfKxncbt8 — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 17 d’octubre de 2017

Y esto es lo que ha conseguido Eduardo INDA con la FALSEDAD de su campaña hacia mí . También denunciado #Acoso #NoMeCallo #PeriodismoFake pic.twitter.com/TstVVp4YFZ — Paula Vázquez (@PaulaVazquezTV) 17 d’octubre de 2017

La presentadora de televisió Paula Vázquez no ha pogut més i ha demandat el director d'Okdiario, Eduardo Inda. I la veritat és que des de fa diversos dies, el periodista s'ha dedicat a fer diverses notícies sobre Vázquez, des de situar-la com a parella del líder de Podem Pablo Iglesias i fins a acusar-la de "riure's dels incendis" de Portugal i Galícia.Així doncs, Vázquez li ha interposat aquesta demanda, segons ella, per la falsedat de les seves acusacions "i la campanya d'odi i assetjament cap a mi". La reacció sorgeix també després que el diari d'Inda publiqués un article sobre una piulada en què la presentadora criticava el govern espanyol per les diferències en com ha actuat amb el conflicte amb Catalunya i amb els focs. "Hauríem d'haver cremat banderes de Galícia a veure si així venien corrent els 'muy patriotes y mucho patriotas'", va escriure Vázquez al seu Twitter.Més enllà, també ha publicat diversos tuits mostrant les amenaces que ha rebut arran de les informacions d'Okdiario sobre ella, que també ha denunciat.