​VÍDEO La pregunta «no política» del programa de Carlos Herrera que ara no es podria fer a TV3

El periodista Carlos Herrera va estrenar diumenge passat, 15 d'octubre, a la nit el seu nou programa a TVE ¿Cómo lo ves? . Es tracta d'un espai setmanal en directe en què es parla de temes quotidians, “no polítics”, i se sotmeten al veredicte dels espectadors i dels convidats, a través d'una votació, ja sigui des del plató o des de casa mitjançant una aplicació de mòbil. La proposta televisiva ha nascut embolcallada de polèmica, per diverses raons.En aquest primer programa, els convidats van ser Isabel Gemio, Pepe Navarro, Núria Roca i Santiago Segura. Herrera els va preguntar, tot just iniciar l'espai i malgrat que no es parla de política, “què experimentaven en veure la bandera d'Espanya”. Les opcions de resposta eren tres i van tenir un resultat clar, després dels vots dels espectadors: orgull (63%), indiferència (31%) i rebuig (6%).La pregunta tenia segones intencions i es va vincular de manera subjectiva al conflicte entre Catalunya i l'Estat. De fet, durant l'exposició Herrera es va posicionar en diverses ocasions contra el president català Carles Puigdemont.El programa va rebre crítiques per la frivolitat amb què es van debatre alguns temes, impropis d'una cadena pública, com les relacions de parella de Núria Roca al programa d'Antena 3 de Pablo Motos, o una enquesta sobre quin comportament incívic els molestava més. Les respostes possibles, d'allò més curioses: no utilitzar la paperera, escopir al carrer, no recollir els excrements d'un gos o orinar a la via pública.Molts espectadors també van criticar el programa perquè no va aturar-se per informar dels incendis forestals que estaven colpejant Galícia, i que ha provocat fins ara quatre morts. L'estrena de l'espai va registrar un discret 10,2% de quota de pantalla.Podeu veure el programa íntegre a sota (l'enquesta de la bandera és a l'inici) i un vídeo on Herrera parla del mateix.