VÍDEO Jorge Javier Vázquez expulsa un convidat per dir «tonteries» sobre Catalunya

"Aquí no escoltes el presentador, que só jo. Ets un mal educat, bona nit Álvaro. Adeu. Fora". Així és com el presentador de Sálvame, Jorge Javier Vázquez, va acabar l'entrevista a l'aristòcrata espanyol i excunyat de la infanta Elena, Álvaro de Marichalar, després d'escoltar les seves "tonteries" sobre Catalunya. "Ja li hem donat un quart d'hora. Suficient", assegura el presentador.Durant la seva intervenció en el darrer programa de Sálvame, Marichalar no escoltava les preguntes de Vázquez ni la resta de col·laboradors de l'espai televisiu. I només es limitava a repetir un discurs contra Catalunya en el qual destacaven idees com que "l'independentisme és el nou nazisme". Marichalar feia com si sentís ploure mentre el presentador li preguntava "t'agraden els reis actuals?".La situació va acabar amb la paciència de Vázquez. "A prendre per sac", va acabar dient.