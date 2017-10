La Bruixa d'Or es posiciona sobre la independència

Yo pienso igual que Ella. pic.twitter.com/16QZGtmCME — Xavi Gabriel (@XaviGabriel) October 15, 2017

El problema de @labruixador és que si canvia de seu com altres i deixa Sort, perd el negoci.

La sort és Sort. — Mireia Boya Busquet (@yeyaboya) October 15, 2017

La popular administració de loteria, la Bruixa d'Or de Sort, ha trencat el seu silenci i s'ha posicionat sobre la independència. En una imatge compartida a Facebook, ha dit que "estima Catalunya i se sent espanyola". En el mateix sentit s'ha manifestat el seu propietari, el controvertit Xavier Gabriel.Davant d'aquestes paraules, la diputada de la CUP, Mireia Boya, ha constatat que l'empresa no marxarà de Catalunya passi el que passi. "El problema de la Bruixa d'Or és que si canvia de seu com altres i deixa Sort, perd el negoci. La sort és Sort", ha dit a través de Twitter.