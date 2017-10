Rufián respon Albiol sobre què és «adoctrinament»

El líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, té com a nou objectiu a abatre l'educació catalana. Darrerament, ha afirmat que l'escola catalana adoctrina els alumnes, unes declaracions que ja són habituals des d'àmbits de la dreta espanyola, especialment des de la formació popular i i C's.

Albiol aposta perquè l'article 155 -que es podria aplicar aquesta setmana en funció del a resposta del president, Carles Puigdemont, al requeriment del govern espanyol- hauria d'anar enfocat a controlar els Mossos i, precisament, l'ensenyament per acabar amb el suposat "adoctrinament".

Davant d'això, el diputat d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha començat a respondre Albiol. "Adoctrinament no és ensenyar que colpejar la gent és dolent, adoctrinament és ensenyar que Lorca va morir de grip i Machado va marxar de vacandes", assenyala el republicà. I més tard ha apuntat: "Adoctrinament no és defensar 948 alcaldes perseguits per deixar votar, adoctrinament és votar un partit amb 835 imputats per robar".

Adoctrinamiento no es enseñar q apalear a la gente es malo, adoctrinamiento es enseñar q Lorca murió gripe y Machado se fue de vacaciones. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) October 15, 2017