Com configurar els contactes d'emergència del mòbil?

23:30 Collboni considera "poc intel·ligents" les mesures del 155 i demana "eleccions immediates". El tinent d'alcalde socialista a l'Ajuntament de Barcelona nega estar preocupat per un possible trencament del pacte de govern amb Ada Colau a la capital catalana.

23:03 Le Monde carrega durament contra Puigdemont, TV3 i l'independentisme. El diari francès considera que el president català optar per "l'estratègia de la tensió" i que l'independentisme vol el 155 per reforçar la unitat interna.

22:09 Puigdemont, disposat a intentar acords fins al final a través de la "mediació". El president de la Generalitat segueix obrint la porta a anar al Senat per explicar la "realitat".

22:09 La Cecot, amb la Generalitat: "Ens situem democràticament al costat de les institucions catalanes". Antoni Abad, president de la patronal del Vallès, assegura que sense la llibertat "no hi ha democràcia".



21:40 Marató d'actes de l'ANC per explicar el "futur immediat" de Catalunya. Se celebraran entre dimarts i dimecres d'aquesta setmana i hi participaran membres del Govern.

21:40 Turull apel·la a l'esperit «pacífic i determinat» del 1977 per defensar l'autogovern. El conseller de la Presidència lamenta que, 40 anys després del retorn de Tarradellas, no hi hagi "diàleg i mediació" per preservar les institucions catalanes.

21:09 Puigdemont preveu aixecar divendres la suspensió de la independència. El president de la Generalitat vol explicar-se al Senat, però manté el rumb i promourà la declaració de l'estat català durant el ple específic del Parlament. Ho explica Oriol March.



20:59 Rebuig al 155 i condemna a les detencions: les línies vermelles dels pactes locals del PDECat. Els nacionalistes reuneixen els càrrecs territorials i els informen que a partir de divendres es replantejaran els pactes amb el PSC si voten a favor de la intervenció de l'autonomia. Informa Oriol March.

20:58 La CUP convoca deu assemblees aquest dimarts per analitzar el moment polític i preparar mobilitzacions. Han de servir per debatre les passes a seguir per respondre a "l'intent de liquidació de l'autogovern de Catalunya".

20:52 Maza torna a amenaçar Puigdemont amb la presó si declara la independència. El fiscal general de l'Estat adverteix que, "independentment", ja hi ha fets que han passat fins ara "pels quals s'haurà de respondre”.

20:41 Resistència al 155: mossos, bombers, mestres i periodistes rebutgen la intervenció de l'Estat. Sindicats i associacions de treballadors públics dels diferents àmbits mostren la seva oposició a la intervenció anunciada del govern de Mariano Rajoy.

20:32 La intervenció de l'Estat bloqueja més de 10 milions per a projectes d'entitats socials. El Govern afirma que hi ha 307 entitats afectades pels ajuts de la direcció general de d'acció cívica i comunitàroa i 224 en el cas de Joventut.

20:18 Carles Pellicer convoca un ple extraordinari i urgent per rebutjar l'article 155. L'Ajuntament de Reus respon d'aquesta manera a la crida que feien l'AMI i l'ACM per impedir l'aplicació d'aquesta mesura per part del govern espanyol.

19:51 Els sindicats de Mossos s'oposen al 155 i esperen una aplicació «el menys lesiva possible». FEPOL, SPC, SME i USPAC veuen amb recel la intervenció de l'Estat a la policia catalana.

19:45 Continua el bombardeig d'Anonymous en defensa de Catalunya: cau el web del CNI. Els hacktivistes han anunciat en un vídeo i diferents tuits que obren una nova fase de l'#opCatalunya, que ja va bloquejar diverses pàgines de l'estat espanyol durant el cap de setmana.

19:26 Les connexions polítiques pesen més per fer negoci a Espanya que a Rússia, Marroc o Iran. L’Informe Global de Competitivitat indica que els directius espanyols creuen que l'Estat afavoreix aquelles empreses millor connectades. Per Roger Tugas.

19:11 L'alcalde de Mataró, David Bote (PSC), rebutja l'aplicació del 155 i també una possible DUI. L’alcalde ha fet una crida al diàleg i ha s'ha mostrat a favor que es convoquin eleccions a Catalunya.

18:57 La Federació Europea de Periodistes condemna l’intent del govern espanyol d’intervenir TV3, Catalunya Ràdio i l’ACN. L’organització qualifica "d’inacceptable" la interferència política a la gestió dels mitjans de comunicació públics.

18:47 «Els volem al carrer i entre nosaltres!»: manifest de suport a la llibertat de Sànchez i Cuixart. Fundadors i dirigents de l'ANC impulsen un text en què reclamen que els dos dirigents sobiranistes surtin de la presó. Informa Oriol March.

18:31 VÍDEOS «Els mitjans seran sempre vostres»: els treballadors de TV3 i Catalunya Ràdio rebutgen el 155. Les assemblees dels mitjans públics catalans es mobilitzen per respondre a la intervenció estatal.

18:07 Juncker diu ara que "respecta l'expressió de la voluntat" que s'ha vist a Catalunya. El president de la Comissió Europea remarca que és "comprensible" buscar una "identitat pròpia" però reitera que no està a favor dels "separatismes".

17:54 Els treballadors públics que van fer vaga el 3 d'octubre hauran de recuperar les hores. El Govern ho va decidir en un acord del 10 d'octubre que no es va fer públic, segons TV3.

17:53 ERC denuncia que el Senat ha incomplert el propi reglament per activar el procés del 155. Els republicans demanen a la mesa de la cambra alta que iniciï de nou tots els tràmits i que aquest cop s'escolti la junta de portaveus i es debati aquesta qüestió a la comissió general de comunitats autònomes. Informa Roger Tugas.

17:39 El Cercle d'Economia exigeix "eleccions immediates" a Catalunya. L’entitat que presideix Juan José Brugera considera que l'escenari d'unes eleccions autonòmiques és l'"única alternativa" per evitar "un escenari de conseqüències imprevisibles i dramàtiques". Informa Pep Martí.

17:14 Almenys sis ajuntaments del Baix Montseny ja han convocat un ple de rebuig al 155. Exigeixen a l'Estat que aturi l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i, per tant, la suspensió de l'autonomia de Catalunya. Per Jordi Purtí.



17:14 Els Bastoners de Sabadell deixen de vendre loteria de Nadal i es passen a la Grossa. La colla ha pres la decisió en un moment de tensió política.

16:36 Espanya, Alemanya i el 155: les comparacions odioses; un reportatge de Pep Martí. L'unionisme intenta equiparar el polèmic article a un de similar de la Constitució de la República Federal, però no té res a veure. Els constitucionalistes Mercè Barceló i Xavier Arbós rebutgen que es puguin equiparar el sistema espanyol i l'alemany.

15:51 Ballesteros a Puigdemont: «Per iniciar el camí de l'acord, a aquest alcalde el tindrà al seu costat». L'alcalde de Tarragona ha emès un comunicat dient que la pilota està a la teulada del president de la Generalitat per evitar que s'apliqui el 155.

15:12 Societat Civil Catalana es manifestarà diumenge pel «diàleg» però avala aplicar el 155. La mobilització es farà al passeig de Gràcia després que divendres el Senat hagi votat la suspensió de l'autonomia.

15:11 L'alcalde de Blanes mostra el «rebuig total» al 155 i es planteja deixar el PSC. Els partits independentistes pengen una pancarta al balcó de l'ajuntament demanant la "llibertat dels presos polítics" amb el vistiplau de Lupiáñez.

14:56 Els periodistes de TVE responen amb duresa a la intervenció de TV3. El Consell d'Informatius considera que el govern espanyol vol aplicar unes mesures a la cadena catalana que encara no es compleixen a l'estatal.

14:24 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, defensa que si hi ha eleccions han de ser acordades entre els dos governs perquè no siguin un "front de batalla". Des de París també assegura que alcaldes europeus i d'arreu del món li transmeten el rebuig a la unilateralitat però també a la "resposta autoritària" de l'Estat.

14:07 Miquel Iceta evita aclarir si Montilla votarà a favor del 155; informa Isaac Meler. Responsabilitza Puigdemont de la suspensió de l'autogovern si no convoca eleccions o va al Senat a demanar diàleg. Afirma que el seu partit "no es trencarà" malgrat les tensions internes per la intervenció del govern espanyol a Catalunya.

13:37 Iceta assegura que el PSC "no es trencarà" però no aclareix si Montilla votarà a favor de l'aplicació del 155. El primer secretari socialista assegura que Puigdemont ha de convocar eleccions a Catalunya o anar al Senat per evitar la suspensió de l'autogovern.

13:33 El PSC de Sant Hipòlit de Voltregà pot perdre l'alcaldia per una moció de censura arran del procés català. Aquesta tarda Som Voltregà i el PDECat podrien signar el document contra l'alcalde Xavier Vilamala. Informa Carles Fiter.

13:24 ERC avisa que qui es mantingui equidistant «s'estarà posant al costat dels repressors»; informa Roger Tugas. Sergi Sabrià alerta que és "molt difícil mantenir acords amb els que promouen el 155", en relació als acords locals amb el PSC, i aposta per proclamar la República "com la millor resposta" a l'aplicació d'aquest article.

13:08 Així serà el ple de dijous per donar resposta a l'aplicació del 155; per Oriol March i Sara González. La cambra catalana farà un "ple específic" en el qual cada grup podrà presentar tres propostes de resolució. La gran incògnita és si es portarà o no a votació l'aixecament de la suspensió de la declaració d'independència.

12:52 VÍDEO Els dubtes de Gabilondo sobre el 155. El periodista es fa moltes preguntes al voltant de l'aplicació del polèmic article a Catalunya.