Així s'explica una lliçó d'història a través de WhatsApp

EN 2ºESO HEMOS CONVERTIDO LA ALTA EDAD MEDIA EN UNA PELEA EN UN GRUPO DE WHATSAPP. pic.twitter.com/AFPiLvWj7H — JuanitoLibritos📚🌈 (@JuanitoLibritos) 13 d’octubre de 2017

Explicar la història medieval d'Espanya a alumnes de 12 i 13 anys no és fàcil. La temàtica no és del tot interessant per als adolescents i explicar batalles, reis i invasions amb gràcia, tampoc és senzill. Tot i això, sembla que el professor ha trobat una de les maneres més enginyosa: el Whatsapp.La majoria d'adolescents coneixen aquesta eina de comunicació i és per això que el mestre (conegut com a Juan Libritos a Twitter) ha aconseguit que els seus alumnes de 2n d'ESO repassin l'Edat Mitjana a través d'un grup de Whatsapp. En aquest si poden llegir, per exemple, baralles entre l'imperi romà, pobles bàrbars, visigots i musulmans.La iniciativa del professor malagueny ha tingut un gran ressò a la xarxa. Desenes d'usuaris han aplaudit aquest truc per ensenyar als més joves.