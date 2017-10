VÍDEO Un vehicle, al límit del xoc per un temerari avançament entre camions

El conductor Victor Garcia es trobava circulant a principis d'aquesta setmana per la carretera N-II quan va veure dos conductors de camions circulant de manera temerària. Tal com mostren els vídeos que va penjar a la xarxa social Facebook, un d'ells fa un avançament molt perillós posant en risc els vehicles que circulaven en sentit contrari, obligant un cotxe a anar-se'n fins al voral per evitar un xoc catastròfic.La publicació que ha fet Garcia ja ha aconseguit més de 70.000 comparticions i, segons ha pogut saber La Vanguardia, la divisió de Trànsit de la Guàrdia Civil ja es troba investigant els fets per, si cal, acabar sancionant els conductors.