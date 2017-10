VÍDEO La celebració més boja del «hat-trick» de Leo Messi

Franko Bonetto és un youtuber argentí famós per penjar les seves reaccions als partits de la selecció argentina, que compta amb més de 64.000 subscriptors . El seguiment que va fer del partit entre Equador i Argentina que va comportar la classificació dels argentins per al Mundial de Rússia 2018, amb un "hat-trick" de Leo Messi, s'ha fet viral a la xarxa.En el vídeo, Bonetto apareix amb els seus fills mentre miren a la televisió el partit. Després de la decepció evident en el primer gol d'Equador al primer minut del partit, tant ell com els menuts vibren de valent amb la remuntada i els tres gols de Messi, que fan que saltin i cridin d'alegria.A més de ser seguidor de la selecció, Franko és un gran aficionat de River Plate, i les seves celebracions no deixen a ningú indiferent. En aquest cas, van viure amb intensitat la gran actuació de Leo Messi, que va encapçalar la victòria de la seva selecció per assegurar-se poder disputar la competició mundial del pròxim estiu.