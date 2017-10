Socis de l'Espanyol ofereixen els carnets a policies espanyols desplaçats a Catalunya

Un grup de socis del RCD Espanyol s'ha organitzat per oferir els seus carnets a agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional espanyola que aquestes dies estan desplaçats a Catalunya, segons informa el portal periquito La Contra Deportiva . D'aquesta manera, els agents que vulguin podran gaudir del partit que els blanc-i-blaus jugaran aquest divendres, a les 21 hores, contra el Llevant, a uns preus molt raonables.La iniciativa es basa en la promoció que el club ha llançat per aquest partit , amb l'objectiu d'omplir les grades del RCD Stadium. Tots els socis poden comprar fins a un màxim de quatre entrades addicionals al preu de 10 euros.El grup de socis s'ha organitzat a través del Facebook Apocalípticos Blanquiazules RCDE . Tots han quedat a un bar de Cornellà, una estona abans del partit, des d'on es muntarà la logística de les entrades.La proposta sorgeix d'un guàrdia civil aficionat de l'Espanyol desplaçat des d'Andalusia, però amb familiars socis a Barcelona. L'acollida per part dels agents ha estat “extraordinària”, assegura el portal.