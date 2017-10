Sergio Ramos ensenya la bandera més gran d'Espanya, pagada per un promotor immobiliari

Sergio Ramos va presumir aquest 12 d'octubre gravant un vídeo davant la bandera més gran d'Espanya, que ha estat penjada a Valdebebas (Madrid) durant els últims dies. "Estava jo per aquí passejant el gos... i resulta que en un dia tan especial pel nostre país mira què ens hem trobat", diu el futbolista del Reial Madrid i de la selecció espanyola al vídeo, que continua: "Així que res, una salutació i orgullós de la nostra bandera".La bandera va ser instal·lada el passat dimecres en un edifici residencial de 14 plantes i s'hi estarà durant una setmana. Ha passat a ser la més gran de l'estat espanyol, ja que té 731 metres quadrats. L'ideòleg de la iniciativa és l'empresari immobiliari César Cort Lantero, que assegurava en declaracions a El País que la seva motivació "és la mateixa que la de qualsevol ciutadà que penja una bandera al seu balcó."L'empresari que ha penjat la bandera és nét de César Cort Botí, primer catedràtic d'urbanisme d'Espanya. "Em sento espanyol, estic molt orgullós del meu país i dels espanyols, això és casa meva... i se'm va acudir això de la bandera" explica, i assegura que "no hi ha cap ideologia al darrere, és simplement un sentiment compartit."En l'entrevista, no explica quin cost ha tingut la col·locació de la bandera gegant, però assegura que això és el de menys: "Si hagués costat el doble l'hauria posat igualment. És quelcom que ara necessita la societat espanyola i no m'he quedat a gust."