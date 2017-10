​VÍDEO A cops de maluc... així pretén seduir Rajoy els catalans

06:38 El ministre d'Exteriors d'Itàlia, Angelino Alfano, ha assegurat aquest dimarts després del discurs del president de la Generalitat que "és inacceptable una declaració unilateral d'independència catalana". "Tenim confiança en el govern espanyol per garantir els drets de tots els ciutadans", ha afirmat Alfano a Twitter.

00:49 El PSOE critica que l'oferta de diàleg de Puigdemont "no és franca" i que busca "eludir responsabilitats jurídiques”. El portaveu José Luís Ábalos diu que esperaran a les decisions del Consell de Ministres de dimecres abans de prendre cap decisió a nivell de partit.

00:01 RESUM DEL DIA L'independentisme espera concrecions: el resum d'aquest dimarts; per Bernat Surroca.

22:33 Santamaría anuncia també que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, busca els suports per les mesures que aprovarà demà el consell de ministres. Rajoy compareixerà demà.

22:33 Santamaría: "El govern espanyol decidirà demà els pròxims passos després de la sessió d'avui al Parlament".

22:32 Santamaría: "Ni Puigdemont ni ningú pot treure conclusions d'una llei que no existeix i d'un referèndum que no s'ha fet".

22:32 Santmaría: "El discurs de Puigdemont és el d'algú que no sap on és ni on va. El govern no pot acceptar que es doni validesa a la llei catalana del referèndum perquè està suspesa pel TC".

22:30 Rajoy convoca consell de ministres a les 9 del matí per decidir si aplica l'article 155. Informa Pep Martí.



22:29 Compareix la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per valorar el discurs de Carles Puigdemont i informa d'un consell de ministres extraordinari per demà a les 9 del matí.

22:28 Girona rep el discurs de Puigdemont entre el desencís i l'esperança. Unes 5.000 persones omplen la plaça del Vi per escoltar el president i clamen a favor de la independència de Catalunya. Informa Xavier Borràs.



22:28 Arran: "Estem assistint a una traïció inadmissible. Avui Puigdemont frena el mandat popular clar i rotund de l'1-O".

22:17 Albert Rivera ha estat en contacte permanent amb Mariano Rajoy i tots dos dirigents analitzaran demà en detall la situació.

22:11 Pedro Sánchez va camí de la Moncloa per reunir-se amb Mariano Rajoy i avaluar la situació. El govern espanyol considera molt greu la situació i podria activar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.

22:10 Òmnium i ANC demanen a Puigdemont que fixi un termini per a la mediació. Jordi Cuixart i Jordi Sànchez demanen a la gent que va votar a l'1-O que no se senti malament per la decisió "valenta" d'un president de la Generalitat sotmès "a molta pressió. Informa Sara González.

22:02 "Constituïm la República catalana com a estat independent": la declaració signada per JxSí i la CUP. El text, que Puigdemont ha deixat en suspens per obrir un període de negociació i mediació, apel·la a l'obertura del procés constituent. Per Ferran Casas, Oriol March i Arnau Urgell.

21:49 El tinent d'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, afirma que és "inexcusable" no aprofitar l'oportunitat per al diàleg. Si hi ha oportunitat pel #diàleg és inexcusable no aprofitar-la — Collboni BCN (@jaumecollboni) October 10, 2017

21:42 Núria Marín, alcaldessa socialista de l'Hospitalet: "Avui Puigdemont ha fet un gest de responsabilitat, no ha proclamat la independència. Ara, diàleg".

21:41 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, agraeix a Puigdemont "l'aposta clara pel diàleg i la mediació". "Ara Rajoy i la resta de forces polítiques s'han de moure", ha dit Colau a través de Twitter.

21:37 «Le Monde»: «Puigdemont promet la independència i apel·la al diàleg», al recull de premsa internacional. Els principals mitjans europeus recullen les paraules del president català i el desig de continuar les negociacions per resoldre el conflicte amb el govern espanyol

21:29 Jordi Cuixart, president d'Òmnium, demostra la "plena satisfacció" pel reconeixement del resultat de l'1-O. Cuixart demana, però, "dates acotades pel procés de validació".

21:25 Jordi Sànchez, president de l'ANC, assegura que Puigdemont ha hagut de gestionar una "gran pressió" i agraeix la decisió "responsable" del president per facilitar el diàleg. El dirigent sobiranista assegura que ningú dels que van anar a votar l'1-O pot sentir-se malament per la decisió "valenta" de Puigdemont.

21:05 No hi ha torn de rèplica de Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, aixeca la sessió.

21:03 Corominas: "Avui teníem tres opcions: no reconèixer el resultat de l'1-O, aplicar la llei de transitorietat sense dialogar o assumir els resultats, apostar per la independència i estendre la mà a tothom per omplir de contingut la República".

21:01 Corominas: "Volem mediació perquè el govern de l'Estat faci política i deixi de fer servir la violència policial i judicial contra Catalunya".

20:59 Corominas: "No oblidarem mai la decebedora intervenció del rei. Es va posar d'acord amb un sector i contra la majoria de catalans".

20:58 El líder dels comuns, Xavier Domènech, celebra el "pas endavant" del Govern per "crear un escenari de diàleg" i demana que aquest pas sigui "correspost" per part del govern espanyol.

20:58 Corominas: "No oblidarem mai uns jutges i una Fiscalia que han treballat a favor del govern del PP per perjudicar Catalunya".

20:57 Alguns dels manifestants que queden al passeig Lluís Companys xiulen al portaveu de JxSí, Lluís Corominas. Pocs minuts abans, les paraules d'Anna Gabriel han estat fortament aplaudides.

20:57 ANÀLISI del subdirector de NacióDigital, Ferran Casas. Puigdemont tira del seu crèdit i posa la pilota al terrat de Rajoy. El president espera que el món econòmic i la comunitat internacional valorin la “suspensió” de la declaració d'independència mentre ell intenta mantenir la unitat interna.

20:56 La CUP, a Puigdemont: «Negociació i mediació, amb qui?». La formació anticapitalista mostra el seu desacord amb el discurs del president de la Generalitat i diu que "no pensa renunciar" a la proclamació de la República. Informen Joan Serra Carné i Oriol March.

20:54 Corominas recorda els catorze detinguts "per motius polítics", els 700 alcaldes citats a declarar "perquè a un fiscal li va agafar aquesta dèria" i als 900 ferits del dia del referèndum. "Això ens avala per fer la declaració que fem avui".

20:52 Torn ara pel president del grup parlamentari de Junts pel Sí, Lluís Corominas: "Assumim els resultats de l'1 d'octubre. Assumim que tirarem endavant" el resultat del referèndum de l'1 d'octubre.

20:52 El Govern té redactada una declaració d'independència que signaran els diputats. Es farà després del ple, en el qual Carles Puigdemont ha deixat en suspens la decisió a l'espera de senyals de diàleg per part de l'Estat i d'Europa. Informen Ferran Casas i Oriol March.

20:51 Gordó: "Catalunya va exercir el dret a decidir l'1-O malgrat tots els obstacles". L'exdiputat de Junts pel Sí se solidaritza amb els ferits el dia del referèndum.

20:50 Germà Gordó, diputat no adscrit, tanca les intervencions dels grups de l'oposició: "Sempre defensarem el dret a decidir a Catalunya i Occitània".

20:49 Gabriel: "Avui no hi ha cap derrota que valgui. Avui iniciem una nova etapa de lluita. Avui ja no podem suspendre els efectes de més de dos milions de persones".