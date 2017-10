Whatsapp canviarà les seves emoticones

està treballant per canviar el disseny de moltes de les seves emoticones per modernitzar-les. Segons el portal trecebits, l'app de missatgeria té previst modificar les emoticones i, de fet, ja han començat a aplicar algunes modificacions en l'última versió beta per l'app per Android.De moment no han comunicat quan acabaran d'implementar els canvis però segurament ho faran gradualment en les properes setmanes amb lesEls canvis no són massa exagerats, defineixen més la forma del dibuix i fan que la imatge tingui menys ombres per tal que es vegi més nítida a la pantalla.Whatsapp ha volgut fer les seves pròpies emoticones perquè les que s'estaven utilitzant fins ara havien estat, per això s'espera que els dispositius iOs segueixin tenint els mateixos gràfics mentre que els Android anirien incorporant els nous dissenys. Caldrà esperar per veure com es va implementant, de moment alguns usuaris els poden veure amb l'opció beta:Repeteixen molts dels que ja hi havien però amb una imatge renovada:Què et sembla?