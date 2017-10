Josef Ajram ataca Rufián amb un tuit fals i queda en evidència

Josef Ajram, en una imatge d'arxiu Foto: La Sexta

Es un tuit falso. No deberíais participar de estas cosas. — MALDITO BULO (@malditobulo) 8 d’octubre de 2017

Rufián rompe su promesa y no se afilia a Ciudadanos https://t.co/Po73tXx5N7 vía @ecd_ — Josef Ajram Tares (@josefajram) 7 de octubre de 2017

Josef Ajram ha volgut carregar contra Gabriel Rufián però no li ha sortit com esperava. El trader va compartir una piulada falsa del republicà al seu compte de Twitter i van haver-li de dir que es tractava d'un fake.En el tuit, Ajram demanava a Albert Rivera i Juan Carlos Giratura, de Ciutadans, si ja havien rebut la sol·licitud de Gabriel Rufián per sumar-se al partit taronja. Tot sorgeix arrel d'un suposat tuit del republicà, que deia: "Si el 2-O Catalunya no es independiente, me voy a Ciudadanos".Després d'aquesta piulada, el compte de Twitter MalditoBulo, que es dedica a caçar i alertar de missatges que no són certs, va contestar a Ajram que es tractava d'un "tuit fals" i que procurés no "participar d'aquestes coses".Tot i aquesta piulada i l'alerta de molts usuaris, Ajram ha insistit publicant un enllaç del mitjà El Confidencial Digital que també la donava per bona titulant "Rufián rompe su promesa y no se afilia a Ciudadanos".