Així va rebre la policia espanyola a Piqué a Alacant

15:10 Dos Mossos s'han hagut de refugiar en un establiment, primer, i després a la comissaria, increpats pels manifestants, segons informa La SER.

Dos @mossos es refugien en un establiment primer i a comissaria @barcelona_GUB de Ciutat Vella després en ser envoltats i increpats a Rambla — SER CATALUNYA (@SERCatalunya) 8 d’octubre de 2017

15:08 El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, afirma des de Toledo que no s'aturarà "fins que tots els que han faltat al respecte a la policia i la Guàrdia Civil ho paguin".

15:05 L'exfiscal Villarejo afirma abans de llegir el manifest de la manifestació de SCC que els membres del govern de la Generalitat i la mesa del Parlament són "descarats i ignorants" i uns "presumptes delinqüents".

15:04 El manifest de la manifestació unionista proclama que Barcelona és avui "la capital sentimental" d'Espanya.

14:55 El periodista Alberto Castillon: "Com torni a escoltar algú a parlar de la majoria silenciosa li tanco la boca".

14:23 Vargas Llosa, contundent al seu discurs: "El nacionalisme ha omplert la història d'Europa i d'Espanya de guerra, sang i cadàvers. Estem aquí totes aquestes persones per combatre el nacionalisme". I ha afegit: "La passió pot ser destructora i feroç quan la mouen el fanatisme i el racisme". Els manifestants que han participat a la crida són, considera, els que volen la democràcia i l'Estat. També ha agraït als "milers de persones vinguts d'arreu d'Espanya" la seva presència i ha traslladat la seva preocupació per l'escenari econòmic que s'obre a partir d'ara.

14:20 Carter, Desmond Tutu i altres líders mundials reclamen diàleg entre Catalunya i l'Estat. El grup "The Elders", fundat per Nelson Mandela, condemna la violència i considera que la "crisi constitucional" que s'està vivint a Espanya requereix negociació i no pas "confrontació".



13:56 VÍDEO «Traïdors, no sou la nostra policia»: els manifestants increpen els Mossos. La policia catalana no ha estat ben rebuda pels milers de persones que es manifesten a Barcelona en defensa de la unitat d'Espanya. Desenes de manifestants criden contra la policia catalana davant el Parlament, informa Jordi Bes.

13:48 A l'escenari on es faran els parlaments els manifestants demanen "presó" per a Puigdemont ¡ pregunten també "on és" Ada Colau, informa Sara González.

13:35 Crits i insults contra TV3 a la manifestació unionista. El periodista Òscar Dalmau respon amb ironia.

13:24 Crits de "Trapero dimissió o a la presó", davant la Generalitat, en referència al major dels Mossos.

13:16 El crit de "Puigdemont a prisión" arriba fins al mateix Palau de la Generalitat, on ho reclamen desenes de persones https://t.co/Gh9I3RukV1 pic.twitter.com/AUGkDgpzvh — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

13:15 EN DIRECTE "Puigdemont a prisión", criden centenars de persones de la manifestació unionista https://t.co/Gh9I3RukV1 pic.twitter.com/iO8yONPVyg — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

13:10 EN DIRECTE "Esta es nuestra policia", a la prefractura de la policia espanyola de Via Laietana https://t.co/Gh9I3RukV1 pic.twitter.com/LeqqiTx64I — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

13:06 Un alt comandament de la Policia Nacional espanyola surt al balcó de la comissaria de Via Laietana i l'ovacionen, informa Jordi Bes.

12:52 La manifestació compta amb la complicitat del PP i C's, i també amb la presència de dirigents del PSC com el secretari d'Organització, Salvador Illa, i el secretari nacional, Josep Maria Sala. Dirigents del PP com Xavier García Albiol, Enric Millo, Dolors Montserrat o Alberto Fernández Díaz, llueixen una bandera espanyola sobre les espatlles. També hi ha Albert Rivera i Inés Arrimadas.



12:43 EN DIRECTE Álvaro de Marichalar diu als mitjans estrangers que a Catalunya hi ha nazisme https://t.co/Gh9I3RukV1 pic.twitter.com/mE6297esLx — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

12:35 Alguns manifestants es fan fotos amb agents de la policia espanyola i els animen, a la prefactura de la Via Laietana. Crits de "no estáis solos", "esta es nuestra policia" i "viva la policía nacional". També contra TV3, per "manipuladora".

12:24 EN DIRECTE Capçalera de la manifestació unionista, amb càntics contra Puigdemont https://t.co/Gh9I3RukV1 pic.twitter.com/mTRlncKz0C — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

12:11 Els dirigents del PP duen una bandera espanyola sobre les espatlles: entre ells Xavier García Albiol, Enric Millo, Dolors Montserrat i Alberto Fernández Díaz.

12:08 La capçalera de la manifestació comença a avançar per Via Laietana, informa Jordi Bes. Es criden consignes contra la "manipulació" de TV3.

12:03 ÚLTIMA HORA L'unionisme crida a aturar el full de ruta independentista una setmana després de l'1-O. Ciutadans d'arreu de l'Estat s'apleguen al centre de Barcelona, convocats per Societat Civil Catalana, i criden consignes contra Puigdemont i els Mossos. La protesta compta amb la presència d'alts càrrecs del PP i C's, i també d'alguns membres del PSC com Salvador Illa i Josep Maria Sala.

11:57 Alguns dirigents del PSC, com Salvador Illa o Josep Maria Sala, han assistit a la manifestació unionista. Salvador Illa, secretari d'organització del PSC, a la manifestació unionista. Foto: Sara González

11:57 Pablo Iglesias ha estat fortament escridassat a Sants quan agafava l'AVE cap a Madrid. Alguns dels manifestants amb els que s'ha creuat li han dit "traïdor" i l'instaven a ser a la manifestació espanyolista.



11:41 Cristina Cifuentes (PP), a la manifestació unionista: "Eentre tots pararem el cop a la democràcia".

11:18 Diversos advocats de Girona presentaran tres querelles col·lectives per les càrregues de l'1-O. Demanaran responsabilitats als agents de la Guàrdia Civil i la Policia Nacional però també a caps operatius i polítics.

11:18 Javier Tebas, president de la Lliga de Futbol Professional, participa a la manifestació unionista a Barcelona, amb una bandera espanyola penjada al coll.

10:55 Molts manifestants arriben en tren o autobús. De busos n'hi ha vinguts d'indrets com Madrid, Valladolid i Palència.

Manifestants arribant en tren. Foto: Jordi Bes

10:47 "Jo també sóc català" criden alguns dels assistents a la manifestació unionista que arrencarà a les 12 h https://t.co/28TvU2FDH2 pic.twitter.com/1uTo85FsEm — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

10:46 Crits de "Puigdemont a la presó" entre les persones que es dirigeixen a la manifestació unionista d'aquest migdia.

10:41 Els manifestants van arribant al centre de Barcelona, on a les 12h començarà la protesta unionista https://t.co/28TvU2FDH2 pic.twitter.com/rTC9kVIWcR — NacióDigital (@naciodigital) 8 d’octubre de 2017

10:24 Per la Diagonal, desenes de cotxes toquen el clàxon i onegen banderes espanyoles.

10:19 Concentració convocada per cinc entitats ultres davant de la caserna de la Guàrdia Civil a Travessera de Gràcia per donar suport als cossos policials. Els presents es desplaçaran fins a plaça Urquinaona, on arrencarà la manifestació unionista.

10:18 El centenar d'autocars vinguts de diferents punts de Catalunya però també d'arreu de l'Estat comencen a arribar a Barcelona per sumar-se a la manifestació unionista d'aquest migdia.

09:48 VÍDEO Les imatges més «commovedores» del referèndum, recollides per un usuari de Twitter de Mèxic. Cinc escenes que van marcar l'1-O.

09:19 L'analista del «Financial Times» Gideon Rachman assegura que Espanya haurà d'acceptar un referèndum. El periodista considera que "la força no és la resposta" al conflicte català.

09:02 Proposen rebatejar el carrer de l'escola Nostra Llar com a 1 d'Octubre. Actualment es diu carrer Calderón. Ho expliquen Albert Segura i Albert Hernàndez.

07:52 L'unionisme es mesura una setmana després de l'1-O. Societat Civil Catalana convoca una manifestació a la plaça Urquinaona de Barcelona amb parlaments de Vargas Llosa i Josep Borrell. Per Jordi Bes.

07:38 PORTADES «Policía y Guardia Civil cobran 900 euros menos al mes que los Mossos», a «La Razón». La fugida d'empreses de Catalunya i la manifestació unionista, protagonistes del recull dels principals diaris de paper espanyols i catalans.

07:16 Lleida.net trasllada la seu social a Madrid. La companyia especialitzada en certificació i notificació electrònica no vol perdre el seu estatus d'operador europeu.

07:12 VÍDEO íntegre: Mariano Rajoy amenaça amb "mals majors" si no es retira la proposta de DUI. En una entrevista al diari "El País", el president espanyol declara que no descarta aplicar l'article 155 de la Constitució.

22:22 VÍDEO Rajoy afirma que impedirà que «qualsevol declaració d'independència es plasmi en alguna cosa». En una entrevista al diari El País, el president espanyol declara que Espanya seguirà sent la mateixa.

21:50 La cap de premsa de Rajoy agraeix a la premsa espanyola la tasca contra el procés català. "El bon periodisme és el que aconsegueix netejar el debat públic de les mentides tòxiques", afirma Carmen Martínez de Castro.

21:41 Més de 4.000 persones omplen la plaça de la Font de Tarragona per defensar la unitat d'Espanya. A la concentració hi han assistit representants del PP, com Alejandro Fernández, o de Ciutadans i també l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch.