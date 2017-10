Antena 3 parla amb un gos de la policia: «No entenc res, jo només soc un gos»

"Yo no entiendo qué está pasando, sólo soy un perro", un perro policía, vetado en un evento en Cataluña https://t.co/77cBedx1zk pic.twitter.com/nvXu0EORt9 — Antena3Noticias (@A3Noticias) 5 d’octubre de 2017

L'associació Héroes de 4 patas vetlla per donar una bona vida als gossos que han servit a institucions públiques com la Policia Nacional espanyola o la Guàrdia Civil. L'entitat ha denunciat a través del seu Facebook que un dels seus gossos va ser vetat en un acte a Catalunya per haver treballat amb la policia espanyola, segons recull Antena 3 El gos havia anat amb la persona que el va adoptar i un company a un esdeveniment on havia de donar a conèixer la tasca dels animals del cos. L'associació no dona més detalls, ni el lloc ni la identitat ni del gos ni del seu propietari.Hereoes de 4 patas és mostra enfurismat amb aquest veto. El gos, en canvi, no entén massa res, tal com ell mateix “ha explicat” en una fictícia carta que l'entitat ha publicat al seu web i que reprodueix Antena 3 (podeu llegir-la íntegre a sota).El gos "diu": "Reconozco que soy un poco 'granujilla' y un poco travieso. Lo que no entiendo es por qué a algunos no les gusta mi presencia. No entiendo lo que está pasando en Cataluña, pero lo único que sé es que tenía que ir a un lugar y ahora no quieren que vaya, no sé si es por mi extrabajo o por el uniforme de quien me educó. Yo no entiendo qué está pasando, solo soy un perro".