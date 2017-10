VÍDEOS Un ultra intenta arrencar una pancarta de «democràcia»... i es clava una nata de campionat

Ultres assaltant la façana de l'Ajuntament de Barcelona Foto: Albert Alemany

Un grup d'ultres ha assaltat la façana de l'Ajuntament de Barcelona per intentar despenjar la pancarta amb el missatge "Més democràcia". Els espanyolistes radicals, malgrat els intents, no han aconseguit retirar-la però sí que l'han malmès. Han estat victorejats pels vora 5.000 manifestants que omplien la plaça Sant Jaume en acabar una manifestació iniciada a la plaça Urquinaona Un dels ultres, una estona més tard, ha tornat a intentar arrencar la pancarta. No ha estat prou hàbil... i s'ha clavat una nata de campionat. La caiguda, de fet, hauria pogut tenir conseqüències greus ja que el gran cartell està a una alçada entre 3 i 4 metres.La marxa ha resseguit la Via Laietana, passant per davant de la comissaria de la policia espanyola, on han fet crits d'ànims al cos, destacant que són "la seva policia". El seguici ha continuat fins arribar a la plaça Sant Jaume, on els més exaltats han procedit a intentar arrencar la pancarta de l'Ajuntament.Altres unionistes radicals han fet el mateix per enfilar-se al terrat de dos blocs que fan cantonada amb el carrer Ferran i despenjar grans pancartes que duien el missatge "We want to vote" i una altra amb el dibuix d'una urna. Les han tirat a la plaça i aleshores diversos manifestants les han trepitjat i esquinçat.