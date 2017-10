VÍDEO Els clicks de Playmobil també «es mobilitzen» als col·legis electorals

Com és habitual, l'actualitat es reflexa també amb humor i originalitat a les xarxes socials. A poques hores de l'1-O, les mobilitzacions per mantenir oberts els col·legis electorals del referèndum han arribat al món de Playmòbil. L'usuari Roger Vicente ha compartit a Twitter un muntatge on s'observa un possible escenari d'aquest 1 d'octubre. En poc més d'un minut, el vídeo mostra la voluntat popular per votar i l'oposició de la policia, amb detencions incloses.Les veus que acompanyen la recreació de Playmobil inclouen talls de veu de Mariano Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, Joan Tardà Se senten també consignes com "No tenim cap por" o "Avui comença la nostra independència", presents durant les protestes populars d'aquests dies. No hi falta la solidaritat dels veïns portant aliments als que volen ocupar les escoles ni la gent amb paperetes a la mà.El divertit vídeo, com no podia ser d'una altra manera, acaba amb la famosa frase del major Trapero: "Bueno, pues molt bé, pues adiós". La gravació al món Playmobil comença, això sí, des d'un helicòpter, malgrat el tancament de l'espai aeri a la ciutat de Barcelona ordenat per l'estat espanyol.