El WhatsApp viral sobre l'actitud que cal prendre el dia del referèndum

De cara a diumenge, crec que és fonamental que fins i tot donada l'excepcionalitat d'aquesta votació, tinguem clar que el que estem fent és un referèndum i no una mani independentista. No ens restem nosaltres mateixos la credibilitat. Fem-ho per nosaltres i pels que ens estaran observant des de fora del país.



Per això és molt important que tots actuem com ho faríem en qualsevol altra votació (on no anem cridant consignes ni lluint símbols dels partits que votem). No volem coaccionar ningú, volem que se sentin benvinguts i empesos a participar tant els del sí com els del no com els que vulguin votar en blanc o nul, i que no es vegi com "una cosa només dels independentistes". Volem que tothom voti en llibertat i de forma pacífica. Cap excusa als que ens volen fer aparèixer com a violents o intimidadors.



Concretant, la meva recomanació és: fins que no acabi la votació no dur estelades, no cridar independència ni lluir roba o insígnies clarament independentistes. Aquell dia, més que mai un somriure i ser amables i fraternals amb tothom que trobem, encara que no compartim punts de vista.



I quan guanyem, celebrem la victòria de forma alegre però generosa, donant la benvinguda a tots els catalans a la nova república!



Si compartiu aquest punt de vista, us agrairé que en feu difusió, i si teniu bons contactes directes amb persones dels partits i entitats sobiranistes, o mitjans influents, els animeu a que es facin seva aquesta consigna i en facin difusió massiva.