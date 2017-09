Una enquesta de la Guàrdia Civil se'ls gira en contra a Twitter

La Guàrdia Civil a Barcelona en una operació contra el referèndum

¿Crees que la respuesta del Gobierno al desafío independentista catalán está siendo adecuada? — AUGC Guardia Civil (@AUGC_Comunica) September 24, 2017

Una enquesta feta a través de Twitter pot donar resultats sorprenents. És el cas de la pregunta feta per l'Associació Unificada de la Guàrdia Civil, que ha obtingut un resultat que inesperat. Els agents han preguntat: "Creus que la resposta del Govern al desafiament independentista català és l'adequada?"La resposta havia de ser afirmativa, per legitimar l'ofensiva i el setge que l'Estat està fent contra el referèndum. Tanmateix, la xarxa se'ls ha girat en contra, i dels més de 34.000 vots, un 77% ha respost "no, està sent desproporcionada".L'estratègia del govern espanyol amb Catalunya, doncs, ja no només no té el suport del Congrés dels Diputats (només PP i C's hi van votar a favor), sinó que tampoc té els suports dels usuaris de Twitter.