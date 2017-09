Alerta! Nova estafa a WhatsApp, amb la Coca-Cola com a esquer

🚩Hoy toca phishing de @CocaCola_es#NOPIQUES, no es una promo oficial. Quieren tus datos, colarte malware o suscribirte a servicios premium. pic.twitter.com/zhkJNJL0fT — Policía Nacional (@policia) 26 de setembre de 2017

La policia ha alertat d'una nova estafa a través del WhatsApp, i amb Coca-Cola com a esquer. L'usuari rep un missatge al telèfon amb el següent text: “Coca-Cola per celebrar el seu aniversari regala una fantàstica nevera edició limitada que conté 24 Coca-Coles. Queden encara 69 unitats disponibles. Respon a aquestes tres simples preguntes i aconsegueix el regal”.La veritat és que no hi ha ni regal ni begudes. L'usuari és redirigit a un web extern on ha de respondre unes preguntes per tal de participar en un sorteig.Mentre l'usuari està al web, els estafadors poden recopilar les seves dades personals, introduir-li malware (un software que s'introdueix a dins l'ordinador sense el consentiment del propietari) o subscriure'l a serveis premium de pagament.