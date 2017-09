Rosa Pou Foto: ERC

El referèndum pot tenir conseqüències en el programa infantil Lunnis de Televisió Espanyola. Els directius estan preocupats, segons explica El Confidencial Digital. La sèrie es va estrenar el 2003 i va tornar a emetre's fa uns mesos amb uns especials. Ara està previst que es torni a reprendre i s'emeti amb regularitat. Els capítols s'enregistraran als estudis de Sant Cugat.El problema és que la persona que dona veu a Lupita, un dels personatges protagonistes, és Rosa Pou (ERC), alcaldessa de Caldes d'Estrac, al Maresme. Pou és una de les alcaldesses que haurà de declarar davant la Fiscalia per haver donat suport al referèndum i haver cedit els locals municipals per a la celebració del mateix.La direcció de TVE, segons el portal, creu que la citació de Pou per part de la Fiscalia pot generar problemes a la gravació del programa, ja sigui perquè l'alcaldessa no hi pot assistir perquè ha de presentar-se a Fiscalia o, fins i tot, perquè resulti detinguda.