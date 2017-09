José Corbacho també trenca el seu silenci amb una contundent carta a Puigdemont i Rajoy

CARTA A DOS PRESIDENTES Queridos @marianorajoy y @carlespuigdemont : Intenten olvidarse de todo por un momento. Olvídense de la unidad de España y de la independencia de Catalunya. Olviden a la Guardia Civil, la Policía y los Mossos de Esquadra. Olviden el referéndum del 1 de Octubre y como evitarlo. Olviden a sus entornos respectivos. Olvídense de Soraya y de Oriol. Olviden los votos. Olviden los intereses partidistas. Olvídense de fiscales, de jueces, de tribunales, de llamadas a la movilización. Olvídense por un momento, y sobre todo de quién tiene razón o quién no. Si es que alguno de ustedes la tiene. Olvídense de quién es más demócrata de los dos. Sólo por un momento. Olviden todo eso y dialoguen. Dialoguen y pónganse en algún momento en el lugar del otro. Dialoguen hasta que encuentren algún punto en común. Seguro que los hay. Olvídense de cómo empezó esto y piensen en cómo puede acabar. Si no lo hacen, después no me vengan con milongas. Serán ustedes, ambos dos, los responsables. Un abrazo, presidentes. CARTA A DOS PRESIDENTS Estimatsi @carlespuigdemont i @marianorajoy Intentin oblidar-se de tot per un moment. Oblidin la unitat d'Espanya i la independència de Cataunya. Oblidin a la Guàrdia Civil, a la Policía i als Mossos de Esquadra. Oblidin el referendum de l'1 d'Octubre i com evitar-ho. Oblidin als seus entorns respectius. Oblidin a la Soraya i a l’Oriol. Oblidin els vots. Oblidin els interessos partidistes. Oblidin els fiscals, els jutges, els tribunals, les crides a la mobilització. Oblidin per un moment, i sobretot, qui té raó o qui no. Si és que algú de vostès la té. Oblidin qui es més democrata dels dos. Només per un moment. Oblidin tot això i dialoguin. Dialoguin i en algun moment pensin en el lloc de l'altre. Dialoguin fins que trobin algun punt en comú. Segur que els troben. Oblidin com va començar tot això i pensin en com pot acabar. Si no ho fan, després no em vinguin amb “milongues". Seran vostès, tots dos, els responsables. Una abraçada, presidents.

