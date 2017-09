La història del noi «famós» per celebrar el Mundial de la «Roja» que ara és independentista

Sergio Fernández va ser el seguidor de la selecció espanyola de futbol que molts mitjans van agafar com a icona representativa de l'afició de la "Roja" per mostrar la unitat de l'Estat envers el combinat que entrenava Vicente de Bosque, campió del Mundial del 2010.



La imatge del jove mirant amb passió la pantalla després que Iniesta marqués el gol de la victòria va aparèixer en nombrosos informatius i diaris, però set anys després, el noi ha fet un gir copernicà en els seu pensament que l'ha dut de passejar la "rojigualda" pels carrers de Barcelona i d'aparèixer com el "representant" de la germanor entre catalans i espanyols, a enarborar l'estelada pels carrers de la capital catalana. Fernández ha explicat al seu compte de Facebook la seva experiència amb el nacionalisme espanyol després que anés a Madrid per celebrar la Lliga del seu equip, el Reial Madrid, a Cibeles.



"Mai no havia vist tant odi contra una cultura", assegura Fernández, que descriu alguns dels insults que en aquella celebració es van corejar contra Catalunya i els catalans. En aquest sentit, el jove contraposa aquesta actitud amb la que van tenir els barcelonins en veure'l celebrar el Mundial amb la bandera espanyola. Assegura que ningú no li va dir res. Va ser a partir de l'experiència de Cibeles, apunta, que es va començar a interessar per altres qüestions més enllà dels esports.



Tan es així, que Fernández indica que el culpable de la situació que es viu actualment a Catalunya és Rajoy, i que la seva "conversió" hagi estat, precisament, per l'actitud del govern del PP i la seva voluntat d'enganyar la gent amb discursos que no són veritat.



"Intentaran donar-li la culpa a l'adoctrinament, als pares o als avis, als polítics o als veïns, però la veritable culpa la té el vostre president", assegura dirigint-se als espanyols. Fernández rebla el seu missatge, compartit gairebé 8.000 vegades, assegurant que el camí de Catalunya "ja no té marxa enrere" i que la victòria de Catalunya és un fet atès que per voler posar les urnes l'estat espanyol ha enviat Guàrdia Civils a aturar el procés. "Aquí hi ha la vostra derrota i la nostra victòria. Aquest era jo abans i aquest sóc ara. Visca Catalunya Lliure", tanca el noi.