​La protagonista d'«Ocho apellidos vascos» es mulla pel referèndum

Ya no es un problema catalán sobre independentismo...es un problema español sobre democracia.#diálogoporfavor 🙏🏼 #CatalunyaNoEstasSola — Clara Lago (@ClaraLago1) 21 de septiembre de 2017

L'actriu Clara Lago ha volgut dir la seva sobre les actuacions de l'Estat per frenar el referèndum de l'1-O. Lago ha fet servir el seu Twitter per enviar un missatge molt clar: "Ja no és un problema català sobre independentisme, és un problema espanyol sobre democràcia". L'actriu demana més diàleg i afirma que Catalunya no està sola.Clara Lago és coneguda pel seu paper a Ocho apellidos vascos i Ocho apellidos catalanes. El seu company de cartell a la saga, i parella sentimental, Dani Rovira, també s'ha manifestat obertament a favor de què els catalans decideixin lliurement el seu futur polític. "Si [la independència] és el que volen els catalans i és una cosa que està bé per tothom, per què no?", va assegurar en una entrevista Rovira.Lago, de 27 anys i nascuda a Torrelodones (Madrid) ha participat en una vintena de pel·lícules, entre les quals destaquen Primos, Tengo ganas de ti, o The Commuter. També ha actuat en sèries de televisió com Los hombres de Paco, Compañeros i Hospital Central.