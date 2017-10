VÍDEO El missatge viral que convencerà als que no volen votar al referèndum

José Bou és un català de pare gallec i de mare extremenya, que van emigrar a Catalunya per poder trobar feina. Ha penjat un vídeo al seu perfil personal de Facebook en el qual mostra la seva indignació per la situació política a l'estat espanyol i a Catalunya. "Jo mai havia sigut independentista", explica, "sinó tot el contrari, perquè a casa meva s'havia mamat una altra cosa, ja que el meu pare pertanyia a Alianza Popular".



Tot i això, afirma que el govern "pèssim" del PP l'ha "fet tornat independentista". "M'ha tornat independentista la merda de govern d'aquest país", exclama Bou en el seu vídeo, on se'l pot veure profundament indignat. També explica que ara ja no segueix a la selecció de futbol espanyola, de la qual era fanàtic, i que és del Reial Madrid, però ho deixa clar: "Me'n vull anar".



Bou també critica durament a Mariano Rajoy i Albert Rivera. Li diu directament al president del govern espanyol: "Estàs posant als jutges i a la policia a solucionar un tema polític. Estàs recordant a un temps en el qual a Espanya s'ho va passar malament molta gent".



"Perquè no vau fer això amb ETA, utilitzant la Guàrdia Civil?", es pregunta José Bou. Afirma, també, que estan aplicant l'article 155 sense aplicar-lo. "Per canviar la Constitució perquè la infanta pugui ser reina, sí que la reformeu, però no per altres coses", acaba explotant.



En el vídeo, es queixa del tracte de l'estat espanyol cap a Catalunya: "És igual que no t'agradin les sardanes i que no cantis els Segadors, estem pagant els impostos aquí a Catalunya i també tots els peatges de les autopistes"



"Robeu als pobres per donar-ho als rics", els diu al govern de l'estat espanyol. "Com voleu que visqui en aquest país de merda, si és un país de pandereta?", explota. Finalment, acaba assegurant que "el PP i el PSOE és la mateixa merda". El vídeo s'ha tornat viral i ja l'han vist més de 500.000 persones.