VÍDEO Álvaro Ojeda carrega contra l'«independentisme» de Gerard Piqué

Álvaro Ojeda ha carregat en un vídeo publicat al seu espai a Ok Diario l'actitud de Gerard Piqué envers les actuacions de la Guàrdia Civil en l'operació contra l'organització del referèndum. En concret, el central del Barça va enllaçar un tuit d'Intereconomia que "demanava" a Corea del Nord llançar una bomba sobre Barcelona. Amb ironia (i crítica), el blaugrana va esclatar i va dir: "A aquests no els aneu a visitar, Guàrdia Civil?". Després d'aquests fets, la resposta d'Ojeda ha estat contundent i l'ha justificat dient que l'independentisme "també fa acudits com aquest" contra Espanya i que els "mitjans d'esquerra es fiquen tot el dia amb els espanyols, amb la seva bandera i amb l'església". En aquest sentit, ha exclamat visiblement enfadat que el que hauria de fer la Guàrdia Civil és fer que Piqué el dia 2 d'octubre segueixi sent "espanyol per collons", i no pas perseguir els autors de la paròdia d'Intereconomia.La càrrega contra el futbolista català ha seguit quan li ha etzibat que "només et falta retuitar a Otegi per ser l'independentista perfecte". Finalment, acaba el vídeo demanant-li a Piqué que es "tregui la màscara" i que demostri "el que realment és".