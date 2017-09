Mor als 27 anys la «influencer» Celia Fuentes

Celia Fuentes, una bloguera i influencer molt seguida a les xarxes socials, ha mort a l'edat de 27 anys. Aquesta passada matinada, el seu cos ha estat trobat sense vida al seu domicili de Madrid. La Policia n'està investigant les circumstàncies i encara no s'ha fet l'autòpsia, però fonts properes a la noia han confirmat a El Mundo que la jove podria haver pres una dosi massa alta de pastilles per dormir.

Fuentes es va fer coneguda després de participar al reality show Quiero Ser, presentat per Sara Carbonero, i denunciar públicament que el programa estava molt preparat. Darrerament, Celia Fuentes treballava per a diverses marques de moda i fa uns dies va pujar un vídeo a Instagram en què hi apareixia amb la cara plena de llàgrimes. Fuentes era habitual dels photocalls i, segons els seus amics, vivia obsessionada per aconseguir més m'agrades al seu compte d'Instagram "Sempre estava molt atabalada amb la seva feina d'influencer perquè volia aconseguir molts seguidors per aconseguir més diners de les marques. Es treballava moltíssim cada foto. No tenia una vida de color de rosa. Ni ella ni altres influencers que sembla que tinguin una vida meravellosa a les xarxes socials, però que no és cert", explica una amiga propera.