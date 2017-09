Tot el que ha passat avui, resumit en una foto excepcional

El procés sobiranista, fins ara, ha excel·lit per la seva manca de violència. Fins i tot aquests dies, en un operatiu repressor de l'Estat contra el referèndum com mai s'havia vist , els catalans han tingut el cap fred i no hi ha hagut cap incident considerable. Ans al contrari, molts manifestants, davant dels llocs on s'han fet els escorcolls, han lliurat clavells a la Guàrdia Civil.Per això, la foto que us reproduïm a sota, d'Igor Meltxor, reflecteix i resumeix en certa manera tot el que s'ha viscut aquests dies: un pallasso amb bon humor i sense violència, al costat d'un dels soldats de l'estat, armat fins a les dents.Meltxor, escriptor, investigador i analista polític, ha fet un tuit amb la foto on diu explícitament: “Ja han perdut”.La imatge està presa aquest matí a la conselleria de Governació de la Generalitat, a la Rambla.