La resposta irònica de Dani Alves als gols de Paulinho

El Barça s'ha imposat amb claredat a l'Eibar per 6 a 1 amb quatre gols d'un Messi estel·lar. Entre els blaugrana ha destacat especialment Paulinho, autor d'un gol i que ha intervingut en un altre amb un bon gest tècnic. El brasiler va ser també protagonista en l'últim partit de Lliga que el Barça va guanyar per 1 a 2 contra el Getafe: va ser l'autor del gol de la victòria.El bon joc i els gols del brasiler han provocat la resposta irònica d'un altre brasiler, Dani Alves, que ha volgut recordar a través d'Instagram les crítiques que va rebre el brasiler quan va arribar: principalment el preu. "Encara us sortirà barat!", ha dit.