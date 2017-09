El mans lliures arriba als àudios de Whatsapp i el teu dit t'ho agrairà

Fins ara, qualsevol persona que volia enviar una nota d’àudio a través de Whatsapp havia de mantenir el dit sobre la icona del micròfon. Per a aquells que enviaven missatges d’àudio especialment llarg, era un procés cansat i, a més, de vegades per un lleuger moviment de dit s’esborrava l’arxiu a la paperera. Ara, gràcies a una nova actualització del servei això s’ha acabat. Com a mínim, per als usuaris d’Android.



Com enviar notes de veu en mode mans lliures



Per enviar notes de veu en mode mans lliures a Whatsapp, només s’ha d’obrir la conversa amb aquella persona amb qui volem parlar, prémer la icona d’adjuntar i, a continuar, seleccionar l’opció d’àudio. A continuació, s’obrirà una nova finestra desplegable a través de la qual l’app permet enviar una cançó o bé “gravar amb Whatsapp”.



Si s’elegeix l'opció “seleccionar cançó”, es podrà enviar tant una cançó com un clip d’àudio anteriorment gravat. No obstant això, si s’escull la segona, “gravar amb Whatsapp”, es podrà enviar un missatge d’àudio de fins a 15 minuts sense la necessitat de mantenir el dit sobre la pantalla del telèfon. Un cop gravat el missatge, només caldrà donar-li a l'opció de finalitzar i enviar. A més, la nova actualització permet escoltar l’àudio abans d’enviar-lo.