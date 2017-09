Javier Cárdenas fa fora la seva germana del seu programa a TVE

Javier Cárdenas ha iniciat la nova temporada del seu programa Hora Punta a La1 de TVE , i ho ha fet amb polèmica. El presentador ha decidit prescindir de la seva pròpia germana, Angie Cárdenas, com a productora del programa. El punt de desacord és la suposada "exclusivitat" que Cárdenas li hauria exigit. Angie, però, no voldria renunciar al seu espai a 8TV, on comparteix plató amb el seu exmarit Alfons Arús, ni a col·laboracions puntuals que fa a Mediaset.Precisament a l'Arucitys de la televisió del Grup Godó, s'ha parlat sobre el tema en els últims dies. "Cárdenas deia que la seva germana hauria pogut fer el que hagués volgut, però això no és així perquè no has tingut la possibilitat de seguir aquesta temporada", va explicar Arús. La mateixa Angie, intentava justificar al seu germà: "És un programa a escala nacional i necessita exclusivitat, però també és lògic".Així mateix, Angie aprofitava per explicar que no hi ha cap "mal rotllo" amb el seu germà, qui va desmentir en una entrevista a Fórmula TV que hagi demanat "exclusivitat" a cap dels seus col·laboradors. "No la demano perquè no tinc pressupost per pagar exclusivitat a ningú", s'explicava Javier.