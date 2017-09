Dani Rovira explota: «Em fa vergonya ser espanyol»

L'actor i humorista Dani Rovira s'ha pronunciat amb contundència aquest dimarts al matí en una entrevista al programa Te doy mi palabra a Onda Cero . "Em fa vergonya ser espanyol", ha dit el protagonista de Ocho apellidos vascos en referència a la tauromàquia i a la poca voluntat d'asseure's i d'acord entre els governs espanyol i català per debatre sobre el referèndum del pròxim 1 d'octubre."Cal dialogar, segur que en un punt intermedi hi ha la possibilitat de trobada", ha explicat l'actor que ha gravat la pel·lícula Superlópez a Barcelona, on s'ha trobat que "es viu molt debat i la gent té ganes de parlar".Pel que fa a les corrides de toros, Rovira ha criticat que "els espanyols no podem ancorar en una tradició de tants anys pel simple fet de ser una tradició". En aquest sentit ha recalcat que la seva posició és clara: "Amb el maltracte animal i la injustícia social, com a artista i amb una finestra potent per la meva educació i valors és una obligació per intentar canviar la societat".