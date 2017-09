La polèmica petició d'Amarna Miller després de patir un accident a Filipines

Con un poco de suerte estoy en España en cuatro o cinco días. Os quiero a pic.twitter.com/XBqbntdHIG — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 10 de setembre de 2017

Me parece patético pedir dinero sabiendo lo que gana un actriz porno que vive en LA... Encima viajas al tercer mundo sin seguro médico... — Acidtripbets (@Acidtripbets) 14 de setembre de 2017

Amarna Miller pide dinero para un problema médico, ¿qué pasa, no se lo puede financiar con sus pelis porno """feminisas"""? — Awful (@MySugarComa) 14 de setembre de 2017

1. No he creado yo la campaña.

2. Si no queréis ayudar genial, pero tened respeto y dejadme en paz.

👌 — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 15 de setembre de 2017

L'actriu de cinema per a adults Amarna Miller va patir un accident de moto "molt greu" a principis d'aquest mes a Filipines, on estava de vacances. Per aquest motiu, va haver de ser operada de l'espatlla, i també va patir danys al colze i a la cama. És per tot això, que la seva amiga i companya de professió Nenetl Avril va obrir una pàgina de crowfunding perquè els seus fans poguessin aconseguir gairebé 84.000 euros, que Miller necessitava per cobrir els costos hospitalaris derivats de l'accident i poder tornar a l'Estat espanyol.Aquesta petició, tot i ser secundada pels fans de l'actriu, també ha aixecat moltes reaccions en contra a la xarxa. Alguns usuaris s'han queixat a Twitter sobre la petició d'Amanda Miller, considerant que la seva professió li genera uns ingressos suficients per poder cobrir els diners de la recuperació. "Em sembla patètic demanar diners sabent el que guanya una actriu porno que viu a Los Angeles", es queixava un internauta, "a sobre viatges al tercer món sense assegurança mèdica". "Què passa, que no s'ho pot finançar amb les seves pel·lícules porno feministes?", es preguntava un altre tuitaire.Davant d'aquestes reaccions, l'actriu va sortir al pas amb una piulada en la qual explicava que ella no ha creat la campanya per demanar diners i també demanava "respecte" per la seva persona. Aquest dimarts, Miller ha publicat un vídeo explicant tot el que ha passat a través del seu canal de YouTube . En total, va estar-se a l'hospital filipí un total de deu dies, i actualment ja es troba a l'Estat.No és el primer cop que l'actriu, que també és escriptora, apareix als mitjans. Ja va ser objecte de l'actualitat quan va protagonitzar un espot del Saló Eròtic de Barcelona que va remoure consciències , i quan va declarar la seva simpatia pel grup polític de Podem i també cap al referèndum de Catalunya