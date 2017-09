L'actriu Silvia Abril es posiciona sobre el referèndum

L'actriu Silvia Abril, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

L'actriu Silvia Abril ha assegurat en una entrevista a El Mundo que és partidària que "la gent voti" i que "la gent decideixi". Així ha respost quan li han preguntat sobre la seva posició respecte al referèndum de l'1-O. "Doncs estic flipant, però jo vull que la gent voti, que la gent decideixi... Ja està", ha contestat després que el periodista preguntés pel seu parer sobre el moment polític que viu Catalunya.Abril ha explicat que no té por al que pugui passar "perquè amb la por no es pot viure", encara que ha admès que no té ni idea del que pot arribar a succeir. Preguntada per si creu que la victòria del "sí" pot canviar la seva vida, l'actriu no ho tenia massa clar: "Igual que canviarà la teva. No ho sé...", ha contestat.L'actriu també ha parlat del seu casament aquest estiu amb Andreu Buenafuente i que es va qualificar de secret. "Era un casament secret perquè la premsa ho ha decidit així. Era un casament i punt", ha defensat.