​VÍDEO La clatellada de Cotarelo a Margallo més aplaudida

Aquest dissabte, el programa de TV3 Preguntes freqüents es va preguntar “Què és Espanya?” i per què dona la resposta que dona a les inquietuds independentistes d'una part dels catalans. Ho van debatre l'exministre d'Afers Exteriors José Manuel García-Margallo i el doctor en Ciències Polítiques Ramon Cotarelo, partidari del referèndum a Catalunya. Tot plegat, en una setmana en què han aparegut matisos en algunes de les veus de referència internacionals sobre el procés català.El debat va ser molt tens amb algun moment brillant. Va ser quan Margallo va dir que ell havia lluitat contra Franco, i va deixar anar a Cotarelo: “No sé on estava vostè?”. La resposta del doctor va arrencar els aplaudiments del públic: “Jo? A la presó”.Margallo es va defensar: “Jo no l'he anomenat franquista”. I Cotarelo va continuar, incisiu: “Em van tancar aquells amb qui vostè està d'acord”. I va reblar: “Aquest govern està ple de franquistes".A sota, el programa íntegre.