​Així desmenteix Piqué els rumors de la ruptura amb Shakira

Piqué ha tallat els rumors que des de feia setmanes estaven alimentant alguns diaris sud-americans sobre la possible ruptura amb Shakira. El jugador del Barça ho ha fet com li agrada, a les xarxes socials: ha publicat una dolça fotografia al seu Instagram A la imatge, hi apareixen d'esquenes els seus dos fills i la cantant colombiana, amb l'etiqueta “diumenge en família”. A més, Piqué ha compartit l'últim videoclip de Shakira al seu compte de Twitter. La parella porta junta des de l'any 2010.Les especulacions s'havien disparat per diverses raons. Una, que feia molt temps que la parella no publicava fotos juntes a les xarxes socials, un fet que sempre havia estat habitual, i el jugador del Barça només mostrava imatges vinculades al futbol. L'última foto en la que havien aparegut junts, la del 30 de juny a la boda del seu amic Leo Messi.A més, Piqué va canviar la seva celebració al gol contra l'Espanyol. El jugador acostumava a aixecar els dos dits de cada mà en relació al 2 de febrer, data en la que ell i la seva companya compleixen anys, però aquesta vegada en va mostrar tres.