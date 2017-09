VÍDEO Nova polèmica de Cárdenas a TVE: màgia amb noies amb poca roba

Ahora mismo, en la tele pública, Cárdenas, ese hombre, magia, hombres vestidos y mujeres... con body pic.twitter.com/NibSIQlrSQ — Mariola Cubells Paví (@mariolacubells) 14 de setembre de 2017

En cosificación de las mujeres no hemos avanzado mucho desde las pelis de Esteso y Pajares. Cárdenas es (mentalmente) de esa época. — Albert Gomis Verdú (@cocademolletes) 15 de setembre de 2017

Y que esperar con semejante presentador y semejante televisión la bisoñez y la estulticia en en la mejor hora — tengo un amigo de PP (@negadopolitico) 15 de setembre de 2017

Nova polèmica de Javier Cárdenas. El programa que presenta a TVE, Hora Punta , ha tingut com a convidat aquest dijous el mag Jorge Blass, que ha utilitzat tres ballarines amb molt poc roba (podeu veure al vídeo, a partir del minut 28.30).El programa va retre un petit homenatge a Ángel Nieto, que va morir en un accident de trànsit fa unes setmanes , en un ambient distès. Per això va convidar Gelete i Fonsi Nieto, fill i nebot del pilot respectivament.El mag va fer un primer truc amb els dos convidats i llavors els va instar a gaudir-ne d'un altre, acompanyats de “tres belleses”, tres noies que van aparèixer al plató vestint un bodi i una samarreta ampla.Blass va demanar a Gelete i Fonsi que escollissin una paraula, una xifra i una carta. I així ho van fer: “temps”, el “9” i el “quatre de cors”. Les noies van continuar ballant i, en un moment donat, van parar, es van donar la volta i es van quedar d'esquena, traient-se la samarreta i mostrant què portaven pintat a la pell: “temps”, “9” i “quatre de cors”.El truc va tenir una molt bona acollida i el mag ho va publicar a les xarxes socials. A Twitter, però, va rebre algunes crítiques per la nuesa de les seves ajudants.