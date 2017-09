Els catalans «abduïts» de Maza triomfen a la xarxa

El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, ha advertit els més de 700 alcaldes investigats que si se'ls acaba atribuint els delictes de desobediència, prevaricació i malversació de diner públic les penes podrien sumar fins a vuit anys de presó , a més de comportar una possible inhabilitació. En declaracions a la Cope , Maza ha justificat l'ordre d'investigar tots els batlles compromesos amb el referèndum i ha negat que s'estigui judicialitzant la política. "Estem perseguint el crim", ha sentenciat.



Així mateix, ha acusat el Govern de Puigdemont d'"enganyar els catalans". "Encara que els diguin que el referèndum està emparat en la legalitat internacional és mentida", ha assegurat. Maza també ha dit que veu "milers" catalans "abduïts" perquè "els estan convencent que no es preocupin, que tot és legal".



Les paraules de Maza han tingut molt ressò a les xarxes socials, on fins i tot s'ha creat l'etiqueta #abducidos. Els usuraris han tirat d'ironia i, com no, de molta ciència ficció.



