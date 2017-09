VÍDEO Josep Cuní torna a la televisió en el moment clau

Era el 30 de juny quan el periodista Josep Cuní posava el punt i final a la seva etapa a 8t amb la darrera edició de 8aldia. I no ha tardat massa a tornar a la televisió. Ho ha fet al programa Espejo Público d'Antena 3 presentat per la també catalana Susana Griso. El retorn, de moment, no serà permanent i només va concedir una entrevista d'uns 20 minuts en la qual va parlar de l'actualitat de Catalunya.



En la conversa, Cuní calibra que l'1-O "s'emportarà per davant uns quants polítics" i critica la judicialització d'un procés que s'hauria d'haver resolt políticament. En aquest sentit, ha valorat que citar a declarar els alcaldes dona "ales a l'independentisme". Sobre si el Parlament va actuar de manera adient respecte l'aprovació de la llei del referèndum i de transitorietat, apunta que "va fregar el travesser".



Preguntat sobre si anirà a votar o no l'1 d'octubre, apunta que en té dubtes perquè "les coses no s'estan fent bé" però apunta que si la gent s'acosta a les urnes és com a "manera de protestar".